針對韓辦提告,黃光芹表示,就over my body吧。(照片:黃光芹臉書) 中評社台北10月7日電/中國國民黨2020參選人韓國瑜競選辦公室今天發出聲明表示,將對資深媒體人黃光芹提出7條妨害名譽之告訴。黃光芹今天在臉書發文表示,她不接受摸頭,也不會把筆停下。她不為自己的生存而戰、前途而戰、利益而戰,她為下一代子女的未來而戰!越是打壓她、越是想封口、越是不准她蒙面,越激發她的鬥志。粉身碎骨,傾家蕩產,在所不惜!就over my body吧!



以下為黃光芹臉書全文:



敬請期待我的新書,我寧鳴而死,不默而生。



