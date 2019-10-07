上海基層審批制度：材料清單以外“絕無加法”

中評社北京10月7日電／上海基層正繼續深化行政審批制度改革。上海嘉定區近日發布消息，以“無差別受理”為導向，做到“材料清單以外絕無加法”。



上海嘉定區行政服務中心主任陸鳳說，立足綜合服務窗口的標準化建設，以“無差別受理”為導向，推進服務的規範化管理，線上線下標準一致。其中的基礎工作是，建立審批流程的“知識庫”，並確保“知識庫”的統一實時更新。每個審批部門均推薦出首席代表，成立工作組，落實政務服務事項的梳理工作，將辦事指南精細到“顆粒化”，形成審查要點資料庫、疑難問題庫、格式樣表庫、業務知識匯總表等“知識庫”。



依托信息化平台，確保實施全程電子監管。將涉及的材料清單全部錄入“一網通辦”政務服務應用平台，“只做減法不做加法”。減法的對象主要為進入紅榜的誠信企業，窗口工作人員在收件時同步實施“容缺受理”機制。



據了解，上海嘉定全面實施“知識庫”管理後，既確保綜合窗口工作人員能用較短的時間“學懂弄通”，又能確保工作人員受理材料標準一致、對外服務口徑一致，還能確保審批人員審批標準一致，更多地依據法律法規的標準，減少自由裁量權，規避風險。



上海嘉定已大幅縮短審批辦理時限，78項事項情形已可做到“即時辦結”；啟動建設電子證照庫，已歸集112類電子證照，精簡辦事材料提交；大力推進111個業務流程優化再造事項和特色“套餐項目”落地，圍繞高效辦成“一件事”，構建跨部門協同辦事流程。



（來源：新華網）