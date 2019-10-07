《外交風雲》：國際舞台上的新中國

（來源：光明網） 中評社北京10月7日電／《外交風雲》首次以電視劇的方式全景式地展示了新中國的外交歷史，以1949年新中國誕生為起點，以1976年毛澤東第二次會見尼克松、指明中美關係曲折發展的方向為終點，藝術化地勾勒出老一輩無產階級革命家對開創新中國外交事業的傑出貢獻，謳歌了他們為推動剛剛站起來的中國走向國際舞台、使新中國開始屹立於世界民族之林的奠基之功。這部思想精深、藝術精湛、製作精良的作品，以新穎的題材、史詩般的風格、深刻的啟示，在觀眾中引發了廣泛而強烈的收視反響。



立意深遠和選題新穎兼收並蓄



《外交風雲》的主創團隊以高度的時代擔當和高超的藝術功力，首次生動而系統地展現了新中國的外交思想、外交風采和外交成就，讓史詩般的新中國外交事業躍然熒屏。新中國的外交成就斐然，但幾十年跌宕起伏、艱辛曲折的外交歷程，以往多是通過書籍、紀錄片、專題片等來表現的，雖有佳作湧現，但傳播力、感染力和滲透力還難以與電視劇比肩。外交故事由於拍攝難度大，之前的電視劇作品從未把外交工作作為聚焦的對象來全面系統展現，《外交風雲》填補了外交題材電視劇的空白。對於重大革命歷史題材電視劇而言，該劇也豐富了其題材圖譜，讓此類作品更具系統性和整體性。



縱觀新中國的外交歷程，既有驚心動魄的風雷激蕩，也有溫暖感人的春風化雨，通過電視劇來深入了解這段歷史，是廣大觀眾的內心期待。該劇在敘述上以點帶面，用一系列重大外交事件串聯起1949—1976年新中國外交的整體歷程；在風格上宏大厚重，自始至終把新中國的外交工作置於整個國際情勢中加以藝術呈現。其間，通過全面展現與深度描摹日內瓦會議、萬隆會議、周恩來訪非、恢復聯合國席位等一系列波瀾壯闊的外交事件，並借此折射當時的國內環境與國際局勢，從而表現出毛澤東、周恩來、劉少奇、鄧小平、陳毅等老一輩無產階級革命家的深謀遠慮、高瞻遠矚、運籌帷幄、決勝千里。與此同時，本劇主創團隊有意識地在接連不斷的重大事件中填充了一些溫暖而又不失情趣的細節橋段，使得全劇既有高屋建瓴的大智慧，又有細膩雋永的小感動，張弛有度，剛柔並濟。



歷史真實和藝術真實和諧統一