2019年中國·仙都祭祀軒轅黃帝大典舉行

（中評社圖片） 中評社北京10月7日電／正值農曆九月初九重陽佳節，由麗水市人民政府主辦，縉雲縣人民政府承辦的海峽兩岸共祭軒轅黃帝——己亥（2019）年中國·仙都祭祀軒轅黃帝大典在浙江縉雲仙都黃帝祠宇隆重舉行。台灣同胞、海外僑胞，專家學者、企業界等社會各界代表1000餘人齊聚仙都，共同緬懷中華民族人文始祖軒轅黃帝，表達中華兒女期冀民族復興的崇高夢想。



上午9時50分，寓意黃帝“九五之尊、至高至上”，全體參祭人員肅立，祭祀大典在莊嚴嘹亮的的長號聲中拉開序幕。緊接著擊鼓34響、撞鐘15響，代表34個省、直轄市、自治區、特別行政區和全世界15億炎黃子孫。雄渾的鼓聲，深沉的鐘聲，在莊嚴肅穆中表達了對軒轅黃帝的無限崇敬。伴著古韵悠揚的樂曲聲，依次向軒轅黃帝敬上高香、敬獻花籃，敬獻美酒，恭讀完祭文，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。最後，氣勢恢宏的高唱頌歌和樂舞告祭把祭典活動推向了高潮。



軒轅黃帝是中華民族的人文始祖，是海內外中華兒女共同的精神紐帶。縉雲仙都祭祀軒轅黃帝歷史悠久，早在夏商周時期，當地百姓就將鼎湖峰作為始祖軒轅黃帝來頂禮祭拜。東漢時期就有祭拜軒轅黃帝的記載，東晉鹹和年間專門建有祭祀黃帝的縉雲堂。唐天寶七年，唐玄宗李隆基賜改縉雲山為仙都山、縉雲堂為黃帝祠宇，與陝西黃帝陵形成了歷史上著名的“北陵南祠”格局。在長期的歷史實踐中，仙都黃帝祠宇祭祀軒轅黃帝典禮已形成一定的規模、格式和禮儀，每年清明節為民祭，重陽節為公祭。典禮採用“禘禮”的規格，結合縉雲當地的傳統民俗，以傳統與現代、禮與樂相結合的方式進行。2011年，“縉雲軒轅祭典”被國務院公布為“第三批國家非物質文化遺產”。目前，縉雲仙都軒轅黃帝祭典已成為炎黃子孫宣示“民族認同、血脈認同、文化認同”的精神高地。



作為我國南方黃帝祭祀中心、黃帝文化輻射中心和黃帝文化研究中心，仙都景區努力打造浙江大花園建設的鮮活樣板，以“中國黃帝文化名山”為主題，大力推進創5A各項工作，黃帝文化與旅遊產業深度融合發展，縉雲黃帝文化的聚合力和黃帝養生文化的影響力不斷擴大。