朝鮮表示朝美對話前景取決於美國態度

中評社北京10月7日電／朝鮮外務省發言人6日發表談話，表示美方在最新一輪朝美工作磋商中的表現令朝方“大失所望”，並強調朝美對話的前景完全取決於美國的態度。



朝中社當天援引這名發言人的話報道說，根據朝美達成的協議，繼4日雙方在瑞典首都斯德哥爾摩進行預備接觸之後，5日雙方進行了工作磋商。由於美方最近不斷釋放他們已為基於“新的方法”和“創意性解決方案”的對話做好準備的信號，且請求重啟磋商，朝方抱著期待和樂觀的態度參加了磋商，“但美方代表在磋商現場的態度依然如故，令朝方大失所望”。



發言人說，朝鮮早已闡明，如果美國再次拿出“舊劇本”，那麼朝美間的往來將可能就此終結。在朝鮮已向美國明確提示解決問題途徑的情況下，“朝美對話的前景完全取決於美國的態度，其期限到今年年底為止”。



發言人還說，美國近日無中生有地渲染雙方願意在兩周後再會晤，但在兩周之內卻無法拿出符合朝鮮期待和全球關切的對策。“在美國採取實質性措施，徹底且不可逆轉地撤銷威脅朝鮮國家安全、阻礙朝鮮人民生存權和發展權的對朝敵視政策之前，朝鮮無意再進行像這次一樣令人惡心的磋商”。



自美朝領導人今年6月底在板門店舉行會晤後，雙方談判一度陷入僵局。朝方多次譴責美韓於8月舉行的聯合軍演，並在數月內多次試射短程武器。



（來源：新華網）