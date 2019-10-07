澳大利亞福建總商會成立十年　彰顯閩商力量　

大合唱《我的祖國》（來源：人民網） 中評社北京10月7日電／5日，澳大利亞福建總商會“十載榮光，築夢遠航”十周年慶典活動在悉尼市政廳舉行，回顧和展望在澳閩商發展歷程以及對中澳經貿和人文往來的促進作用。



當天下午，“閩商之光”AAC交響樂團音樂會用藝術的形式拉開了慶典序幕，1800名觀眾共同觀看了精彩的音樂盛會。此次演出是澳大利亞福建總商會和知名樂團AAC澳亞交響樂團的跨界合作。



當晚，澳大利亞福建總商會還舉行了十周年慶典晚宴，來自澳大利亞僑界、商界、各社團代表及福建總商會的會員共600餘人出席。



本次慶典共分三個篇章，包括“回首往昔”、“立足當今”和“展望未來”，貫穿福建總商會十周年的發展歷程。三個不同年齡層的代表以演講和主題視頻相結合的形式，講述關於“惜十載風雨同舟，謀發展共創輝煌”的動人篇章，生動再現了福建總商會發展中的珍貴歷史瞬間以及獲得的豐碩成果。



澳大利亞福建總商會執行副會長林文燈代表會長吳章強致辭表示，商會將繼續弘揚閩商愛拼敢贏、合群團結、勤勞務實的優良傳統，在鞏固傳統領域業務的同時，緊跟時代潮流，關注新興領域的發展，敏銳把握商機，為澳大利亞社會的繁榮和多元文化的發展做出貢獻。



出席慶典的新州反對黨領袖喬迪·麥凱對福建總商會成立十周年表示祝賀，對以福建總商會為代表的華人社團對澳大利亞多元文化社會做出的貢獻表示積極的肯定，並對其在推動中澳兩國政府和民間交流中的橋梁和紐帶作用給予了較高評價。



澳大利亞福建總商會成立於2009年，是在團結以新一代移民為主的閩商、在各地市閩籍社團的基礎上整合資源建立。十年來該商會已成為澳最具活力、最有影響力的華人商會之一，是推動澳大利亞經濟繁榮發展中不容忽視的閩商力量。



（來源：人民網）