澳大利亞新南威爾士州中國學聯舉辦國慶聯歡會

（來源：人民網） 中評社北京10月7日電／6日下午，由澳大利亞新南威爾士州中國學生學者聯誼會主辦的兩岸四地中華學子歡慶新中國成立70周年暨“一樣的月光”主題中秋聯歡會在悉尼大學西摩中心拉開帷幕。



整場演出形式多樣。民樂合奏《彩雲追月》為演出拉開序幕，悠揚的旋律描繪出觀眾心中向往的月宮仙境。古箏獨奏《茉莉芬芳》婉轉動人，將中國傳統的民樂藝術表現形式展現地淋漓盡致。來自新南威爾士大學舞蹈團的《采薇》體現了中國傳統舞蹈的優雅姿態。



此外，還有中國留學生俱樂部演唱的歌曲《國家》、驚蟄樂社帶來的民樂合奏《我愛你中國》、新南威爾士大學琴藝軒合唱團的《在水一方》、男生獨唱《歸來的星光》等，每一個音符都喚起海外學子對家鄉的思念，牽動著每一位中華學子的愛國情懷。活動在全場合唱《我和我的祖國》中結束，整個舞台都沉浸在一片五星紅旗的海洋中。



中國駐悉尼總領館教育部參贊牛文起在活動上致辭稱，七十年來中國取得了輝煌成就。他表示，祖國的發展需要年輕一代接力傳承，希望留澳學子可以將個人發展與祖國命運緊密結合，胸懷祖國，放眼世界，做中澳友誼的使者，用行動為祖國增光添彩。



悉尼大學校長施邁克對新中國成立70周年表示祝賀。他高度評價新中國成立70年來在經濟、教育、國際地位等方面所取得的矚目成就。他表示，當下是中澳交流的重要時刻，教育合作、國際學生交流等有助於推動兩國民眾友愛理解。



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