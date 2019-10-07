從“鐵路”到“互聯網”　老法官見證法治進程

中評社北京10月7日電／2018年9月9日，北京互聯網法院掛牌成立。同時，36歲的北京鐵路運輸法院被撤銷。從“鐵路”到“互聯網”，專門法院的變化見證著法治進程。



北京鐵路運輸法院初建於1954年3月，當時稱為“北京鐵路沿線專門法院”，僅存在三年就被撤銷。1980年，北京鐵路運輸法院恢復籌建，1982年5月1日正式辦案。



1995年，劉永昌調入北京鐵路運輸法院任副院長。“我們那法庭，離鐵道邊不到十米。開庭時後面火車過著，‘嘩——’，什麼都聽不見，只能暫停。”劉永昌回憶道。法庭不夠用怎麼辦？辦公室也能開庭。法官在辦公室裡擺幾把椅子，民事案件原告坐一邊、被告坐另一邊。



2012年6月6日，北京鐵路運輸法院納入國家司法管理體系，移交後實行屬地管轄。也是在這一年，劉永昌退休離開了法院。



作為跨行政區劃的法院，當時北京鐵路運輸法院受理案件的地域範圍不局限於北京市，有一部分當事人居住在河北承德、張家口等地。



上世紀90年代，北京鐵路運輸法院建立了巡回法庭機制。“巡回法庭成立之後，我們每個月都要去承德、張家口兩地巡回審判。”原北京鐵路運輸法院審監庭庭長尚晉彰曾經是巡回法庭的負責人，一趟趟綠皮火車和招待所裡的合議庭拼凑起那段記憶。



從北京西站坐火車一路向北，幾個小時後，尚晉彰和同事下車後在招待所住下，來不及休息就得開始整理手頭的案卷。由於法官輪流巡回開庭，能調解的案子承辦法官會提前整理好案件材料，給巡回開庭的同事，法官再打電話給當事人，約到招待所面談，房間也變成了法院辦公室。



“來到互聯網法院以後，我有點‘劉姥姥進大觀園’的感覺。” 原北京鐵路運輸法院立案庭庭長、今年69歲的韓東山這樣描述參觀北京互聯網法院的感受。



“互聯網法院自己的區塊鏈‘天平鏈’，能保證證據的真實性，還能防止篡改，有利於在很短的時間內，達到原來審判需要花費很大精力才能解決的問題。”在傳統的司法審判程序中，民商事案件的證據需要當庭質證或是提前送達。



在以前送達實在是個“麻煩事兒”。有的電話通知不到，需要送傳票到外省，寄掛號信也難送到本人手裡，“寄到農村是大隊小學負責收，這個人也可能不在村裡，傳票就扔在小學沒人管。”韓東山說。



“那時執行靠決心、靠毅力、靠跑得快、靠不怕風險、靠夜執。”曾長期在法院執行一線工作的韓東山說。在一件合同糾紛案中，被執行人是北京市遠郊區縣的一家水泥廠，欠款有幾十萬元。水泥廠經營不景氣，執行法官上門去一次只能拿出一兩萬元來，韓東山記得，他跑了46次才結案。



“發生問題以後要解決問題，才出現了制度、措施和法律。所以互聯網法院還要在司法實踐的同時，參與相關司法解釋的制定，這也為互聯網法院的發展提出了更多新的要求。”劉永昌說。



（來源：北京青年報）