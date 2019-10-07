北京：12類重點61個點位開展＂四風＂問題檢查

中評社北京10月7日電／“為什麼一個人乘坐飛機，機場餐費報銷說明上寫的是4個人用餐？”“為什麼租了一輛車，但是開了兩張票？還不是一家公司？”“這筆住宿費用為何只有總價沒有明細，住宿人是誰？一共住了幾天？是否有其他憑證？”日前，北京市紀委監委“四風”問題專項檢查組對某企業的報銷票據進行查閱，邊查邊向財務人員求證，對疑點問題緊盯不放，連續發問。



中秋、國慶期間，北京市紀委監委結合對全市近期查處問題情況的綜合分析，確定了公款吃喝、內部場所違規接待、公車私用、私車公養、違規發放津補貼或福利以及公款購買名貴特產、特殊資源等12類重點問題，選取了市區兩級機關餐廳、基層單位食堂、公車監控平台、工藝品銷售網點、白酒銷售企業等61個重點點位進行檢查，持之以恒抓好作風建設，堅決防止“四風”問題反彈回潮。



北京市紀委監委從財政、審計等業務部門及各區紀委監委、市紀委監委派駐機構抽調相關人員，成立6個工作組，與相關監督檢查室一同開展專項檢查。重點對市區兩級黨政機關、國有企事業單位及高校黨員幹部，特別是領導幹部貫徹落實中央八項規定精神情況開展監督檢查。重點檢查公款吃喝、違規公務接待或超標準接待，公款購買和消費“定制酒”或高檔白酒，接受管理服務對象宴請、違規配備使用公務用車、以各種名目違規發放津補貼、違規收受禮品禮金、公款旅遊等違規違紀行為。



檢查組以問題為導向，採取“四不兩直”的方式對相關單位進行檢查。一是通過突擊檢查、隨機抽查等方式檢查機關食堂、內部餐飲場所，查看是否存在公款吃喝、飲用或存放“定制酒”、高檔白酒等問題；二是到相關單位現場檢查公車行駛情況，公車速通卡、加油卡管理及使用情況；三是現場檢查財務報銷單據、接待公函，抽取其下屬單位財務支出情況，檢查公款消費信息；四是實地查看私人會所整治後相關場所運營情況。



據介紹，此次監督檢查採取動態抽查與日常監督檢查相結合的方式，對一年來在落實中央八項規定精神方面存在問題的單位進行回查回訪。



專項監督檢查運用大數據拓寬監督渠道，協調稅務、機關事務管理以及煙草專賣局等部門，調取餐飲發票、公車GPS信息及ETC記錄、香煙銷售等信息，及時篩查問題線索，既嚴查頂風違紀行為，又嚴防隱形變異等問題。



針對監督檢查工作中發現的問題，北京市紀委監委將發現一起，查處一起，通報曝光一起，並在嚴肅查處違規違紀人員及相關責任人的同時，通過制發紀律檢查建議書或監察建議書，督促相關部門黨組織以案促改、以案促教、以案促建、以案促管， 為慶祝新中國成立70周年營造風清氣正的良好氛圍。



（來源：中央紀委國家監委網站）