科隆國際食品博覽會開幕　中國產品引關注

中評社北京10月7日電／全球規模最大的食品行業展會科隆國際食品博覽會5日在德國科隆會展中心開幕，來自106個國家和地區的約7600家公司參展。



本屆科隆國際食品博覽會為期5天，主要分為精細食品、冷凍食品、冷藏與新鮮食品、肉類食品、乳製品、面包與烘焙、熱飲等10個專題展區。來自中國的約600家參展商參展，所展示的穀物、堅果、面食、果蔬、茶葉、咖啡、調料等引起廣泛關注。



在中國農產品中心展示區的“中國·浙江日”活動上，50多家浙江企業展示了名優茶葉、酒品、飲料、果蔬、菌菇等產品，現場還舉行了浙江美食烹飪和品鑒活動。



浙江省農業農村廳外經辦主任孫奎法介紹說，歐洲特別是德國是浙江農副產品的主要出口目的地之一，浙江一直將科隆國際食品博覽會視為進入歐洲市場的重要貿易平台。



參加浙江展區活動開幕式的科隆國際展覽有限公司國外事業部副總裁丹尼斯·施特克爾表示，人們對中式菜肴和中國文化的興趣日益濃厚，這為中國食品和飲料出口創造了良好的商業環境。近幾屆博覽會上，中國參展商數量穩定增長，中國食品行業的快速成長令人印象深刻。



中國農墾今年首次參加科隆國際食品博覽會。據中國農墾經濟發展中心副主任陳忠毅介紹，中國農墾本次參展的重點是推介茶葉、咖啡等飲品。他說：“這次參展也是我們踐行‘一帶一路’倡議、推動農墾對外合作的有益探索，希望通過這次博覽會進一步擴大中國農墾品牌的國際影響力。”



科隆國際食品博覽會始於1951年，現每兩年舉行一次，是觀察全球食品與食品技術發展趨勢的窗口。



（來源：新華網）