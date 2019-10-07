青海扎實開展漠視侵害群眾利益問題專項整治

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月7日電／青海省紀委監委在全省開展專項整治漠視侵害群眾利益問題，發揮綜合協調職能，採取多種措施，確保專項整治工作扎實開展。



為做好專項整治工作，省紀委監委向民政、生態環境、住建、交通、衛健、扶貧等15家省直部門發出通知，收集行業（系統）存在的漠視侵害群眾利益的問題52條。在細化中央主題教育領導小組、中央紀委國家監委機關確定的14項整治問題基礎上，增加扶貧資金撥付、惠民惠農“一卡通”、過度醫療和醫德醫風建設、物業服務、出租車市場等5項整治內容，形成了《專項整治漠視侵害群眾利益問題的實施方案》，確定聚焦扶貧領域腐敗和作風問題、民生領域侵害群眾利益問題、群眾身邊不正之風和“微腐敗”問題、統計造假問題四個方面18個專項整治問題。



省紀委監委通過官網和微信公眾號、青海日報公布了專項整治的18項問題和18家牽頭單位的監督舉報電話、電子郵箱和舉報網址，以及省紀委監委監督舉報電話和網址。對18家單位的監督舉報電話開通情況進行逐一檢查，對4家單位存在的無人接聽電話、接聽不及時等問題，及時由相關派駐紀檢監察組督促整改並作情況說明，要求立即整改到位。各單位積極受理舉報問題，並及時進行處置。如省水利廳在受理群眾反映雨後積水外溢，致使部分房屋受淹的問題時，及時督促縣水利局進行核查，督導施工隊進場維修，維護了群眾的切身利益。各單位落實專項整治工作要求，成立工作專班，抓緊細化專項整治項目工作方案。截至9月24日，各項目牽頭單位向省紀委監委報備了8個專項整治項目化工作方案。



近日，青海省紀委監委召開全省漠視侵害群眾利益問題專項整治工作推進會，通報專項整治工作相關情況，交流經驗與做法，安排部署下一步工作。會議要求，聚焦群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，多措並舉，綜合施策，著力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事。強化統籌協調，形成工作合力，共同推動工作落實，建立長效機制，實現標本兼治。加強宣傳引導，及時公布監督舉報方式，收集群眾反映的問題，並公示整治項目、進展和成果，營造良好氛圍。要力戒形式主義、官僚主義，堅決防止走過場、做表面文章，進一步壓實了專項整治工作政治責任，確保黨中央和省委專項整治部署要求不折不扣落實到位。



（來源：中央紀委國家監委網站）