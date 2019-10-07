不要節後綜合征！這樣調整助你滿血複活

中評社北京10月7日電／今天是假期的最後一天，明天就要上班了，是不是覺得還沒有休息夠，沒心情上班，甚至還有茶飯不思、身心俱疲？這就是所謂的“節後綜合征”，長假後這樣調整狀態，助你盡快“滿血複活”。



1、立即歸置好行李



假期歸來後的行李不要只是往角落一放，臟衣服也堆在那裡。把衣服洗了，裝備們收起來，將行李箱放回儲藏室，這樣儀式感的舉動幫你收回心。眼不見，心為靜，這樣更容易重新進入日常生活的狀態。



2、調整作息早睡早起



不少人假期的作息非常不規律，假期結束後往往難以快速恢復和適應之前的工作或學習狀態，出現晚上睡不著、白天睡不醒的情況。補救措施之一就是調整作息，盡量早睡早起，有條件的話可以適當午休。如果晚上難以入睡，洗個熱水澡會有助於睡眠。



3、出去走走做做運動



時差會讓人憂鬱，但不要拉上窗簾，躺在黑漆漆的房間裡。相反，強迫自己出門散散步，也許還能做做運動（慢跑、游泳、跳舞、羽毛球等都是不錯的選擇），適度的運動不僅有助於你緩解疲勞感和緊張情緒，還能有活力地開展節後工作。另外，陽光下的維生素D會讓人更舒服。



4、籌劃下一個假期



為了分散注意力，請盡快開始計劃你的下一次旅行。度假回來後，不要讓假後憂鬱有可乘之機，提前計劃幾個假期，給自己一個目標。



5、營養膳食多吃深色蔬菜



十一期間，很多人飲食不規律，大魚大肉一開吃就停不下來，聚會時如果飲酒過度，還會進一步加劇胃腸負擔。建議節後飲食應遵循多樣性原則，因為單一食物的營養肯定是不全面的，可以適當減少肉類的攝入，多吃穀類食物和綠色蔬菜。與淺色蔬菜相比，深顔色蔬菜含有更豐富的B族維生素和礦物質，專家建議可以注意增加深顔色蔬菜的比例。飲食結構建議以素、清淡為主，少油、少糖、少鹽，多吃粗纖維和水果蔬菜，多喝水，加速身體的新陳代謝，幫助胃腸道恢復健康。



6、節後工作強度不宜過大



除了睡眠、飲食、運動等身體方面的調節，心理上的適應也很重要。節後短時間內不宜開展強度過大的工作，而應循序漸進，先把必要的工作做完，不要給自己太大壓力，避免出現焦慮、抑鬱等問題。與此同時，可以做一些心理暗示，告訴自己國慶節假期已經結束，靜心思考一下未來的工作學習安排，把心態調整到正常的工作學習狀態。



此外，假期的最後一天，建議你寫一張便箋式的備忘錄，將未盡事宜和上班或上學後頭幾天要辦的事情羅列出來，這樣可做到一目了然，避免第二天上班或上學時不知從何做起。



（來源：人民網）