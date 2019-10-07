與特朗普有關美商曾試圖換烏克蘭石油天然氣總裁

中評社香港10月7日電／據美聯社援引消息人士報道，幾名與美國總統特朗普及其私人律師朱利安尼有聯繫的美國商人曾試圖更換烏克蘭石油天然氣公司總裁，以求將來能簽署對自己有利的商業合同。



衛星新聞據報道稱，3名美國商人3月曾討論過把烏克蘭石油天然氣公司總裁安德烈·科博列夫撤下、讓高管安德烈·法沃羅夫出任新總裁的計劃。報道稱，這幾名美國商人希望法沃羅夫出任總裁後，能促使烏克蘭每年從美國進口最多100船液化天然氣。其中一人對法沃羅夫說自己經常與特朗普見面，特朗普本人完全支持這項液化天然氣出口計劃。澤連斯基當選烏克蘭總統讓他們的計劃未能得逞。然而很快美國能源部長里克·佩里也提出應在烏克蘭石油天然氣公司安插更親美的管理層。



據美國政治新聞網站Politico此前報道，佩里要求基輔允許美國公民進入烏克蘭石油天然氣公司的董事會，並對烏總統澤連斯基施壓，要求基輔加強反腐。但沒有證據表明佩里曾要求澤連斯基調查美國前副總統拜登。



白宮9月25日公佈了美烏總統7月電話會談速記文本通話內容的文字記錄。媒體此前報道稱，特朗普在會談中可能要求澤連斯基調查美國前副總統喬∙拜登之子--亨特∙拜登。老拜登在民主黨總統大選提名選舉中領先，可能會成為特朗普在2020年大選中的主要競爭對手。這份談話速記記錄證實，特朗普要求弗拉基米爾∙澤連斯基調查烏克蘭前總檢察長遭到解職案和小拜登案。民主黨人認為，特朗普為了達到目的把向烏克蘭提供援助作為交換條件，但是談話速記通話記錄沒有直接指明這一點。



民主黨人在眾議院啟動了對特朗普的彈劾程序，指控總統試圖通過破壞政治對手拜登的聲譽來干預選舉。特朗普否認了這些指控。