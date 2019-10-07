特朗普指責佩洛西“叛國”：她必須立即被彈劾

中評社北京10月7日電／因“電話門”和彈劾議題持續發酵，美國總統特朗普被輿論推上風口浪尖。才要求眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·希夫“立即辭職”後不久，特朗普10月6日晚又連發2條推特，將“矛頭”指向眾議院議長南希·佩洛西，指責她“叛國”，還說她“必須立即被彈劾”。後者曾在上月宣布啟動針對特朗普的彈劾調查。



當地時間10月6日晚，特朗普在推特表示，佩洛西知道希夫許多的謊言，也知道他欺騙了國會與美國民眾，還與一位 “舉報人”兼律師進行非法會面。



接著他說，這讓佩洛西和希夫一樣犯下罪行，“甚至是叛國罪”。特朗普直言：“我想這意味著，他們和所有那些與他們惡意‘勾結’的人，都必須立即被彈劾！”



多家美媒此前爆料稱，特朗普曾在通話中向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求其對民主黨總統參選人拜登及其兒子進行調查，並拿美國給烏克蘭的4億美元軍事援助為威脅。美烏“電話門”事件震動美國朝野。民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人利益以及尋求外國勢力干預美國總統選舉。美國國會眾議院議長佩洛西9月24日宣布，眾議院將啟動針對特朗普的彈劾調查。對此，特朗普第一時間否認所有指控，澤連斯基次日也出面回應此事稱，“我是一個獨立國家的總統，沒有人可以向我施壓。”



9月26日，眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·希夫用一段模仿特朗普通話的虛構“表演台詞”，開啟了一場堪稱重要的聽證會。如此表現引起了共和黨人和保守派媒體的批評，9月29日，特朗普也連發4條長推特回應“電話門”，其中提到希夫欺騙、歪曲了他的講話，並要求後者“立即辭職”， “就像亞當·希夫一樣，他欺騙且非法地在我和烏克蘭總統之間的對話中，插入了他自己編造、扭曲過的話語，讓我看起來像犯了驚天錯誤。緊接著，他還‘大膽地’把這些話語念給了國會和數以百萬的觀眾，誹謗了我，他必須立即從國會辭職！”



（來源：環球網）