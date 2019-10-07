中網首次嘗試“8K＋5G” 為冬奧測試做準備

中評社北京10月7日電／每年中國網球公開賽都會有創造性的新事物問世，今年也不例外。2018年，中網成為全球首個採用4K轉播技術的網球賽事，一年之後，2019中網再次創造了一項新紀錄，首次在全球網球賽事中進行了8K的信號製作，網球轉播迎來又一大歷史時刻。



去年國慶期間，國內首個上星4K電視頻道CCTV4K頻道開播，作為亞洲級別最高、規模最大的綜合性網球賽事，中網與CCTV4K頻道的合作水到渠成，4K轉播在中網率先和觀眾見面。在4K模式下，畫面清晰度大幅度提升，讓觀眾更有身臨其境的感覺。如今，從4K到8K的轉變則是轉播的另一個歷史時刻。



中網轉播及版權部部長高揚在接受北京青年報記者採訪時介紹說，“4K轉播和8K轉播的區別，簡而言之就是高清轉播和4K轉播的區別，相當於16倍高清清晰度，觀眾能享受到更極致的視覺盛宴。2018年，中網成為全球首個使用4K製作和轉播的網球賽事，今年更是走在最前沿，開始探索8K信號製作新的應用和展現方式，在這方面中網又成了全球第一。”



據高揚介紹，今年中網對映月球場的5場比賽進行了8K信號的製作，中國選手公茂鑫／張擇與跨國組合庫波特／梅洛的比賽，成為了全世界範圍內，無論是ATP還是WTA比賽，首次使用8K轉播技術製作信號的網球賽事。僅僅用了12個月的時間，中網的轉播就從4K躍升到了8K，再次創造了一項新的紀錄。此次中網使用8K轉播技術製作信號的嘗試，也承擔了2022冬奧會的測試任務，信號的製作升級也是在為冬奧會測試做準備。



除了8K轉播信號的製作，今年中網還第一次嘗試了5G信號的傳輸，這在國內體育賽事中也名列前茅。通過5G信號，8K轉播製作的信號將會傳輸到中網VIP室的高清大屏幕上，另外的兩路測試信號將在北京市副中心和天工大廈的戶外大屏進行測試直播。對於8K＋5G的轉播嘗試，高揚表示中網在網球賽事視覺呈現和賽事信號製作始終走在世界前列。



（來源：北京青年報）