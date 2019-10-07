暴徒谋要命已伤300警 断指爆头焚身警以血肉护港

中評社香港10月7日電／血肉模糊的断指、灼伤烧焦的皮肤、血流披面的倦容……一幕幕警员受伤的的画面，都令人惊心又痛心。暴力冲击遍及全港多区，警队顶住巨大压力，谨守岗位，竭力维护社会秩序;但暴徒的武力持续升级，针对警员施袭的招数愈来愈凶残。6月9日暴乱至今百余天，合共超过300名前线警员受伤，部分更恐会永久伤残，甚至有生命之虞。暴徒招招攞命，执法者何辜?公道何在?



暴力冲击愈演愈烈，激进暴徒个个星期，甚至连续数天空群而出，大肆破坏各区，焚烧杂物、堵塞主要交通干道、捣毁港铁站设施、打砸商铺。暴徒针对警方的施袭毒招更不断升级、招招攞命，包括高空掟砖头，近距离投掷汽油弹、喷射镪水，以铁槌、士巴拿及尖棍埋身攻击等。



接近四个月的暴乱，很多前线警员执勤时受伤，根据警方统计，截至10月1日计就有299名警员因处理近期冲击而受伤，数字仍在上升。有警员遭暴徒围殴致面骨骨裂;有警员被暴徒投掷的汽油弹烧伤;有警员被腐液淋致身体多处三级严重灼伤。其中在7月14日的沙田新城市广场冲击中，一名姓梁警长被咬断了右手无名指的第一节，需紧急送往威尔斯医院进行手指接驳手术，但仍需接受治疗及物理治疗后才知康复进度，有可能永久伤残。涉案的22岁应届香港大学毕业生杜启华被控有意图伤人、袭警、在公众地方作出扰乱行为等五项控罪。



案情指，杜启华7月14日晚在沙田新城市广场，涉先用雨伞袭击警员叶卓轩头部，高级警司梁子健、侦缉警长梁启业见状，上前增援，杜挣扎期间令到梁子健右手无名指骨折，並将梁启业右手无名指前端一节咬断。他被指袭击警员叶卓轩，以及意图使高级警司梁子健、侦缉警长梁启业受严重伤害而非法及恶意伤害二人。他当晚亦未能向警员出示身份证明文件，並涉嫌在商场中庭高处掷物。案件已经分别在7月及9月提堂，並将于10月8日再讯。



袭警伤民必须依法惩治



法治是香港繁荣稳定的基石，警队竭力维护社会秩序，不应受到暴力针对;袭击伤害警员及无辜市民、扰乱社会秩序的暴徒必须依法惩治!市民期待，法庭能还受害者公道，向社会发放正面讯息，以及希望政府尽快止暴制乱，让社会重回正轨，重新出发!



（來源：大公網）