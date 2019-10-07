首屆太平洋對話　酈英傑：美國支持台灣

酈英傑出席太平洋對話。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）由於太平洋“邦交”國連斷兩個，為了力挺台灣，台美今日共同舉辦首屆台美“太平洋對話”(Pacific Islands Dialogue)。吳釗燮以英文致詞表示，中國近10年在南海大肆興建人工島礁及軍事設施的例子說明，中國對太平洋的戰略野心與侵略行為顯露無遺，因此呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。



美國在台協會台北辦事處處長酈英傑致詞時則強調，台灣是出色的民主成功故事，可靠的夥伴，美國支持台灣在其現有為因應各種全球挑戰所做出的諸多卓越貢獻上，繼續努力，更上一層樓。



吳釗燮今天上午與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為在台北舉行的首屆台美“太平洋對話”(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)、馬紹爾駐台大使艾芮瓊 (Neijon Rema Edwards)分別致詞。



酈英傑則強調，台灣是出色的民主成功故事，可靠的夥伴，也是世界上一股良善的力量。美國支持台灣在其現有為因應各種全球挑戰所做出的諸多卓越貢獻上，繼續努力，更上一層樓。今天我們與台灣、太平洋島國代表及理念相近夥伴在此齊聚一堂，我們期待找到新方法，擴大各自的貢獻，為太平洋島國的人民打造一個更加永續的未來。



酈英傑則說，美國是個太平洋國家，與本區域淵源深遠。美國的印太願景確立了我們致力透過在全印太區域的夥伴關係，保護自由市場、培養良治並提升區域穩定的承諾。我們與太平洋島國向來合作密切，雙方藉此因應各式多元的挑戰，包括促進永續成長與繁榮、應對環境挑戰及強化彼此人民之間的關係。



他表示，美國與台灣都是印太社群的一員，我們共享相同的強烈渴望，希望看到一個自由且開放的印太區域；在支持太平洋各島國達成其發展目標上，我們也共享相同的利益。這項對話機制的目的是在找出美國、台灣及理念相近夥伴能夠共同合作之領域，以滿足我們太平洋友人的各項需求。今天的討論只是個開端，我們期待日後還有更多更深入的對話，探討如何更佳善用資源，在衛生、基礎建設與經濟機會等領域帶來重大進步。



酈英傑說，九月舉行的“美台印太區域民主治理諮商”機制中，我曾形容台灣是良治的傑出榜樣，我們希望看到這樣的良治也在全印太區域真正落實。台灣透過行動展現信念，即更高的透明度及對法治的更加尊重，正是建立自由、開放且繁榮的印太區域的基礎。正如我們透過美台的共同合作計劃“全球合作暨訓練架構”（GCTF）所看到，台灣是慷慨的捐助者，也是美國與其他理念相近國家在本區域推動共同目標的模範夥伴。



他表示，2013年在夏威夷美國“東西中心”（East-West Center）支持下成立的“太平洋島國青年領袖訓練營”，則是另一項不凡的美台區域合作倡議。該計劃旨在為太平洋地區培育領導能力，邀集來自本區域具有潛力的初階及中階主管，參與為期十週、包括在夏威夷及台灣兩地駐地訓練的培訓計劃。事實上，本計劃的第六期學員現在人就在東西中心，接受今年第一階段的訓練。計劃辦理至今，已有122位專業人士從本培訓計劃畢業，正將所學到的寶貴領導技巧，用於政府、企業及公民社會等各種領域內。

