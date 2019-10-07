日薪3000元招揽 外傭做暴乱僱傭兵僱主大恐慌

中評社香港10月7日電／暴乱暴力持续升级，汽油弹满天飞之际，网上流传一张近日的图片，一名穿黑衣、貌似外佣的人被警方拘捕。有关注外佣活动的网站报称，盛传有“黑金主”招“僱佣兵”，以日薪3000元利诱外佣参与暴乱。消息一出即引起僱主恐慌，忧虑家佣抵不住金钱引诱，变身乱港暴徒犯法。



网上流传的图片是近日拍摄，一名貌似外佣的人穿身黑衣，被警员制服在地上，帖子附有英文图片说明，声称一名印佣收取3000元(385美元)一日，相等於其三分之二的月薪，参与暴力冲击。



包头遮面专责扔砖



记者发现，网上关注外佣活动的社交网站专页，声称收到消息，有人以每日300至400美金向外佣招手，负责参与扔砖，更无视已通过反《禁蒙面法》，表示只要包头遮面，即无人认出身份。《大公报》记者昨晚向警方查询，等待回覆。而消息已经引起僱主广泛关注和热论，担心家中聘用的外佣在休息日参与暴力冲击。



除了传出招揽外佣兵团，《大公报》记者更发现昨午一时，港岛的非法遊行集会前，湾仔鹅项桥底一带仍有不少外佣聚集，她们席地而坐，完全无视“暴”风的来临。有外佣表示，每逢假期也相约同乡在该处聊天，无意改聚脚地点，然而暴徒一旦“打到嚟”，随时殃及池鱼。



在网上一个讨论区，有外佣僱主表示，昨今两日公众假期，为免外佣放假前往暴乱地区，基於人身安全，宁愿以薪酬代替假期;另一僱主称，要求外佣改放周三、四，同时要求她只能在区內活动，不得前往维园等港岛区高危地区。



香港家庭佣工僱主协会主席容马珊儿表示，根据劳工法例，僱主以薪酬代替假期已触犯劳工法例，如无合理辩解，可被检控，一经定罪，最高可被罚款五万元，“僱主虽然有权拒绝外佣休假，但如果是法定假期，例如重阳节，必须提早48小时通知，及在之前或之后60天內补假。”



误中流弹保险不赔



至於休息日的活动范围，容马珊儿強调，僱主无权作出限制，但可以双方协商，“僱主一般也视外佣是家中一分子，可以劝喻她们，例如提醒她们：‘日头有车出去，夜间随时冇车返’、‘只系担心你受伤”，建议她们切勿前往危险的地方。”



保险赔偿方面，国际专业保险谘询协会会长罗少雄解释，一般的家佣综合保险“不包括暴乱赔偿”，但他举例，假如外佣在发生暴力冲击的地方跌倒，由於她可能只是走避时受伤，只要获得医生证明“纯粹意外”，一般也获得赔偿，但如果误中流弹，由於警方已发出警告，外佣若在该情况下严重受伤，不会获得保险赔偿。



（來源：大公網）