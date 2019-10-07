﻿何傳耀校董會護短　包庇暴徒學生

中評社香港10月7日電／記者殷向善報道：荃灣何傳耀中學的中五學生曾志健（18歲），上周二參與荃灣暴亂期間襲警，被警員以實彈槍傷。何傳耀中學法團校董會前日發表聲明繼續護短，竟無視曾志健襲警行為，承諾不開除其學籍。教育評議會主席何漢權批評校方避重就輕，未有公開譴責學生參與暴亂及襲警的錯誤行為，他說：“學校作為教育機構，應該指出不能容許任何人的違法、暴力行為。”



該校校董會稱，曾志健是“何中的一分子，我們絕不會離他而去”，亦承諾不開除其學籍，呼籲社會各界“接納曾同學，給予他重新出發的機會”。聲明表示不同意任何暴力，又指這次事件來得突然，全校師生十分震驚和悲痛，學校已即時啟動“危機處理小組”，協助同學平服心情云云。



教育評議會主席何漢權批評校董會聲明避重就輕，只打“情”牌，他說從“情”的角度出發，此時正值學生還在養傷階段，他理解該校以同情的角度表達對學生的關懷。



但是從“理”的角度來說，何漢權認為，該校董會聲明未交代出學生受傷的原因，是他襲警在先！他說：“警察當時不是貿貿然開槍打他，也不是所謂的濫捕，從鏡頭里我們都能夠清楚看到，是涉事學生先揮舞棍棒打向警察。因此聲明的理據不太充分。”



何漢權還指出，該聲明從“法”層面出發亦交代得未夠清晰。他重申，學校作為教育機構，應該高調指出不能容許任何人的違法、暴力行為，校董會應在聲明中明言，學生參與暴亂及襲警是錯誤的，更要坦誠面對法律的裁決。



（來源：大公網）