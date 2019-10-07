﻿暴徒闖商務印書館焚書　止暴靠鐵腕執法勿手軟

中評社香港10月7日電／亂港暴徒懼怕《禁蒙面法》令他們“見光死”，昨再次發起非法遊行集會，昨午在灣仔、金鐘一帶，沿軒尼詩道針對中資商戶掟汽油彈、砸爛玻璃閘門，又大肆破壞港鐵站設施，其間多名記者被暴徒汽油彈波及，瞬間變成火人。有暴徒則流竄至油尖旺區違法堵路，放火搗亂，有暴徒以激光筆照向解放軍駐港部隊九龍東軍營，軍人舉起黃旗示警。暴徒所用武器及工具愈來愈誇張，除駕駛挖泥機、鑽地機破壞路面，入夜後更在旺角出動“攻城投石器”。



據悉，警方昨日動員大批警力主動出擊，果斷執法，最少拘捕30人，當中有數名稚氣未除的少年涉嫌犯法被帶上警車。



銅鑼灣名校生傳被捕



消息指，有銅鑼灣名校生藏有汽油彈被捕。暴徒為亂港竟然押上孩子前途，令人唏噓。



《禁蒙面法》前日生效，有大批亂港暴徒懼怕蒙面“護身符”被除下，昨日中午在未有向警方申請不反對通知書的情況下發起非法遊行，先在銅鑼灣崇光百貨外集合，遊行至金鐘政府總部，大部分人以不同物品遮掩面部，公然違例。“亂港四人幫”之首、壹傳媒集團創辦人黎智英聯同民主黨議員林卓廷及前議員單仲偕，在下午約一時許現身參加非法集會。黎智英接受傳媒訪問時，一方面揚言叫囂“蒙面無罪”，推年輕人上街“送死”，自己卻十分“淆底”，參與非法遊行時沒有戴口罩。



大批亂港暴徒遊行至灣仔軒尼詩道時，向中國建設銀行分行投擲汽油彈，又在卷閘噴上侮辱字句。附近的中旅社灣仔分社已經關門落閘，仍被強行撬開，有蒙面暴徒在店內放火燒鋪。其後有暴徒偷取停泊在地盤內的鑽地機，亦有暴徒駛走挖泥機，在駱克道及杜老志道交界堵路，破壞路面。現場多名記者被暴徒汽油彈擊中，其中一名記者頭部、左耳及雨衣一度著火，需送院治理。香港電台證實電視部一名記者被汽油彈掟中，左邊面部燒傷，港台在聲明中卻不敢譴責暴徒，僅稱“嚴厲譴責此等暴力行為，再次期望各方冷靜克制。”