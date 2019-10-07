“河長＋檢察長”攜手治理黃河生態環境

中評社北京10月7日電／國慶假期，緊鄰黃河南岸護堤的河南省三門峽市湖濱區會興村迎來不少遊客。人們不會想到，這個河清岸綠的地方，在今年年初還深受“垃圾山”的困擾。



幾個月前，有群眾向湖濱區檢察院舉報，黃河南岸護堤旁裸露著一座“垃圾山”，不僅散發出難聞的氣味，還越堆越大。檢察官核查後發現，這座“垃圾山”距黃河南岸僅60米，直接危及黃河生態環境，隨即向當地的環衛、生態環境等部門發出檢察建議。



收到檢察建議後，環衛部門緊急調用挖掘機、推土機等設備清運垃圾，並用黃土覆蓋，種上了綠化樹，綠化面積達5000平方米。



這是河南用法治力量加強黃河生態環境保護的一個縮影。2018年12月，河南省檢察院與黃河水利委員會共同發起了“保護母親河”專項行動。河南省河長辦、河南省檢察院建立“河長＋檢察長”協作機制，河長辦將梳理出來的典型、熱點、難點問題，移交檢察機關協同整治，推動相關單位履職糾錯。



專項行動開展以來，河南省檢察院共受理省河長辦移交的266個黃河問題線索，發出檢察建議57件。截至目前，已整治銷號252個問題，督促清理污染水域面積80.3畝，清理污染和非法占用河道733公里，整改拆除違法建築約43.8萬平方米，清理生活垃圾34.7萬立方米。



（來源：新華網）