浙江構建多層級養老體系助老人安享晚年

中評社北京10月7日電／今年90歲的魏長根是浙江省安吉縣遞鋪街道趙家上村銀發食堂的常客，幾乎每天中午他都準時到食堂“打卡”。



“這裡的菜很乾淨也很好吃，跟大家一起吃吃飯、聊聊天，很熱鬧！”魏長根笑著說，重陽節期間，食堂還會加菜、搞活動。



兩年前，為讓高齡老人及時吃上熱乎乎的飯菜，趙家上村建設了集就餐、醫療、娛樂等多功能一體的居家養老服務中心。該中心每天為村裡80歲以上的老人提供中餐、晚餐，每餐一葷兩素一湯，餐費為5元，目前用餐人數達到40多人。



從簡單養老到康養護理轉變的永康市古山鎮敬老院，目前居住著128名平均年齡超80歲的老人。



古山鎮敬老院負責人陳妙靈說，他們累計投入200多萬元對古山鎮敬老院進行了升級改造，增添了電視機、棋牌室、公共淋浴室等設施，聘請21名護理人員對老人進行細心照顧。



“對長期臥病的失能老人，我們每兩小時幫老人翻一次身，並每天給他們擦洗身子。對生活尚能自理的老人，我們每天帶著他們做健身操，組織他們搞趣味活動。”古山鎮敬老院護理部主任陳素萍說，城裡的醫生每周還會到敬老院查房，為每一位老人把脈問診。



在古山鎮敬老院住了快一年的章寶圭奶奶說，敬老院平時會組織老人唱歌、玩遊戲，給老壽星過生日；邀請幼兒園小朋友來表演節目等，在這裡養老一點都不冷清和孤單。



“小區”內樓房鱗次櫛比、花草樹木錯落有致，健身場所、棋牌書畫、醫療康復設施一應俱全……走進義烏市怡樂新村養老服務中心，猶如走進一個高檔小區。



曾不顧子女反對住進怡樂新村養老服務中心的張敬老人說，年齡過了80歲以後，買菜、做飯力不從心，疾病也相伴而來，專門請保姆也劃不來。為不想給子女添麻煩，三年前她和老伴住進了這家專業養老機構，一年花費雖有5萬多元，但勝在居住條件優雅、護理水平專業。