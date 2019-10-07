中國百姓生活品質實現全方位提升

中評社北京10月7日電／過去的70年，是中國經濟飛速發展的70年，更是中國百姓生活發生翻天覆地變化的70年。讓“住有所居”，人民群眾住房條件不斷改善；讓“病有所醫”，世界最大的基本醫療保障網正在慢慢織就；讓“老有所養”，各項養老保障措施正在逐步推進。民生保障體系點點滴滴的變化每天都在發生，且正在不斷延續。



“獨棟小樓房”成了鄉村“標配”



曾經四口人擠在一個房間的朱胖波怎麼也沒想到自己有一天能住到如此寬敞和舒適的屋子裡：一棟二層小樓房，今年新建的四間平房——40多平方米的客廳用於存放雜物，同等面積的廚房安裝有一個大灶和兩個排風扇。



69歲的朱胖波家住湖南省岳陽市平江縣童市鎮翠陽村，在這個並不十分富裕的小山村，獨門獨院的小樓房幾乎是家家戶戶的“標配”。曾經，這裡的人大多住在年久失修的老房子中，不僅屋頂經常漏雨，而且存在嚴重的安全隱患。



朱胖波正是這一翻天覆地變化的見證者。他告訴記者，就在兩年前，其所在小組的10多個貧困家庭均在危房改造項目中受益。“現在的政策好，沒有錢政府出錢給你建新房”，朱胖波指著遠處的幾棟二層小樓房說。



據他介紹，該村所在的平江縣自2013年7月開始，啟動全省貧困農戶危房改造“百村示範、千村聯動、萬戶安居”工程，重點支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象，補助標準根據具體情況劃分。朱胖波所在小組的建檔立卡貧困戶，依據個人意願，按“5人以上戶，正屋面積100平方米、占地面積100平方米，為二層建築，且保證三年內不再加高的，每戶補貼1萬元”政策實行補助。