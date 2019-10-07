當“中國白”遇上“尼斯藍”

10月6日，在法國尼斯馬塞納博物館，觀眾欣賞白瓷藝術作品。（來源：新華社） 中評社北京10月7日電／第二屆“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽獲獎作品展6日在有著“蔚藍海岸”之稱的法國尼斯揭幕。獲獎作品以白瓷特有的細膩質感，結合創意技巧與現代科技，展現出中國陶瓷藝術的魅力，獲得現場中外觀眾點贊。



全國人大常委會副委員長陳竺、法國前總理拉法蘭、中國駐法國大使盧沙野、尼斯市長克里斯蒂安·埃斯特羅西等近400位中外嘉賓出席揭幕式。獲獎作品在尼斯馬塞納博物館展出。



在展覽揭幕式上，拉法蘭說，文化交往在法中關係中具有特殊作用，雖然兩國語言不同，但是法中人民對文化藝術的追求志趣相投。法中文化交流不僅是民間交往的重要組成部分，也有助於加深法中友誼。



埃斯特羅西說，歐中雖然遠隔千里，但文化交往源遠流長，希望繼續秉持開放、好奇和分享的理念，為促進法中文化交往發揮特殊作用。



本屆大獎賽評委會主席、清華大學美術學院陶瓷藝術系主任白明在接受記者採訪時表示，陶瓷文化是具有國際性的中國傳統藝術門類，相較於水墨書法等更加直觀，西方受眾幾乎沒有審美障礙。本屆比賽獲獎作品的藝術創作和能力表達更加系統和豐富，更具個人風格，一些作品還借助現代科技，展現了中國白瓷藝術的創新和發展。



法國觀眾伯納德·卡拉永在一件名為“淼”的德化高白瓷作品前駐足許久。他說，曾經多次在法國和中國參觀過中國傳統陶瓷展覽，參觀現代陶瓷作品還是第一次。“這些作品非常美妙，具有現代氣息。在形如水花飛濺的作品‘淼’中，可以直觀體會東方文化中柔與剛、靜與動的深刻哲理，並能感受到東方美學營造的意境與氣勢。”



青花陶瓷作品“重生”將景德鎮宋代碎瓷片和新瓷器皿重塑在一起。該作品作者韓國陶藝家李澤守說，自己從被丟棄的宋代碎瓷片中感受到生命的寓意，希望打破將廢棄瓷片和文化遺產割裂的傳統二分法觀點，揭示出一種真正意義的“重生”。



據了解，“中國白”國際陶瓷藝術大獎賽每兩年舉辦一次，向世界範圍內征集以使用不低於百分之五十白色瓷土為原料進行創作的藝術作品。今年共有來自40個國家和地區的569位陶瓷藝術家參賽，參賽作品達785件。



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