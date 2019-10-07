高德地圖與中國聯通簽署戰略協議

中評社北京10月7日電／高德地圖與中國聯通近日簽署戰略合作協議，雙方將結合各自優勢資源，基於智能網聯、高精地圖、AR導航、大數據等產品及服務展開深入合作，共同打造車聯網、智能出行創新產品，推動先進技術落地應用，探索5G時代智能交通及出行服務的更多可能。



“今年是5G應用元年。在萬物互聯的時代，汽車作為移動生活終端，將發揮越來越重要的作用。高德地圖始終致力於推進汽車網聯化和智能化進程，此次聯通與高德的強強聯手，共同探索5G時代更多可能，將為車主帶來更好的出行體驗。”中國聯通物聯網有限責任公司車聯網產品負責人李軍表示。



在高德地圖副總裁陳永海看來，在汽車網聯化和智能化的大趨勢下，汽車已不再只是從A點到B點的出行工具，而成為提供移動出行服務的平台。經歷移動互聯網熏陶的消費者，對車載服務有著很高要求，而能否提供場景化、智能化、個性化的車載服務，兩個要素不可或缺。他告訴記者：“車載服務要做到場景化，深度結合車輛數據的地圖數據與位置信息服務不可或缺。而車載服務的智能化、個性化，則要求車載系統具備全時在線的能力，並能基於大數據對用戶偏好進行精准把握，這正是高德地圖與中國聯通此次戰略合作的深層次邏輯所在。”



據了解，早在2015年末，高德就推出了國內首個互聯網車載導航——高德地圖車機版，通過實時路況信息與聯網化的導航服務，改變了過去車載導航數據不准、不新、不全、不鮮的狀況。經過3年的發展，高德地圖車機版已完成了3次大版本迭代，累計用戶數已突破6200萬。目前，在前裝領域，高德已與全部主流車企展開合作；而在後裝領域，高德地圖車機版已成為超過300個後裝車機廠商的500餘款智能車機及車鏡產品的標配導航應用。



高德近期發布了實景AR導航產品，首批已搭載在7家合作夥伴的車機上。基於聯通的物聯網解決方案，AR導航車機具備全時在線能力，為用戶帶來“所見即所行”的出行體驗。“汽車網聯化趨勢下，聯通提供的全時在線能力，將使得高德的車載導航優勢得到充分發揮，在即將到來的‘十一’，讓用戶出行更順暢、更安心。在此次雙方戰略合作的基礎上，高德將與聯通一起，為合作夥伴賦能，以用戶體驗為中心，加速汽車網聯化的進程，讓用戶出行更美好。” 陳永海表示。



（來源：經濟參考網）