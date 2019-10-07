美副助卿：美堅定支持台灣與太平洋國家關係

美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)出席太平洋對話。（照片：“外交部”提供） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）台美今天在台北舉行首屆太平洋對話，美國國務院副助卿孫曉雅說，“我代表特朗普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話”，並強調台灣是對太平洋及世界一股善的力量，堅定支持台灣與太平洋國家的關係。也重申美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也強調台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作，促進印太區域自由開放且繁榮。



由於台灣在9月中旬一周內失去2個太平洋邦交國，索羅門群島與吉里巴斯。為了力挺台灣，美國積極促成舉辦首屆台美“太平洋對話”(Pacific Islands Dialogue)。



吳釗燮今天上午與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為在台北舉行的首屆台美“太平洋對話”(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)、馬紹爾駐台大使艾芮瓊 (Neijon Rema Edwards)分別致詞。



孫曉雅表示，美國始終強調台灣對外交夥伴、鄰國和國際社會的貢獻。台灣是可信任且負責任的夥伴，也是對太平洋及世界一股善的力量，這也是美國堅定支持台灣與太平洋島國關係的原因。



孫曉雅指出，美國會持續深化對太平洋人民的繁榮和福祉的長期承諾，這包括了自由等重要的共同價值在內。這項承諾始於特朗普，他今年5月在白宮橢圓形辦公室接待密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島的領導人；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在8月訪問密克羅尼西亞聯邦，並會見馬紹爾等國領袖。



孫曉雅強調：“我今天在此代表特朗普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話。”



美國9月27日在聯合國大會場邊宣布對南太平洋島國增加6500萬美元援助，包括珊瑚礁保育、天氣觀測、改善數位連結性和能力等。



孫曉雅也說，今天這項對話機制也是要持續討論如何擴大援助內容以及人員編制，而台灣在各項專業方面擁有傑出成就，美國與台灣在因應天災、環境保護與強化法治等方面都有長年的合作經驗，現在要共同合作克服大家面對的困難；正如美國多次強調的，台灣是可信賴又負責的夥伴，對太平洋與世界都是一個良善的力量，這也是為何我們堅定支持台灣與太平洋島國間的關係。