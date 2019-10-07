國內首個無人船研發測試基地建成

國內首個無人船研發測試基地——香山海洋科技港外景。（來源：經濟日報） 中評社北京10月7日電／近日，國內首個無人船研發測試基地——香山海洋科技港在廣東珠海市正式建成，計劃於年底投入使用，將成為我國海上無人系統與海洋智能裝備設計、研發、試驗的公共技術服務與創新孵化平台，打造智慧海洋產業創新高地。



香山海洋科技港由國內無人船“獨角獸”企業——珠海雲洲智能科技有限公司主持建設，重點圍繞無人船與海洋智能裝備產業鏈布局，聚集人工智能、先進裝備製造和新一代信息技術產業，助推粵港澳大灣區海洋經濟發展。



據了解，香山海洋科技港建築面積5.2萬平方米，採用雙體船造型。作為粵港澳大灣區重要基礎設施項目與廣東省重點工程，香山海洋科技港重點圍繞無人船與海洋智能裝備產業研發測試需求，配備室內各類實驗室、測試水池、碼頭泊位、海上試驗區等共8大類108小類測試項目，設施配套先進完備。雲洲智能科技有限公司董事長張雲飛透露，依托相關完善的配套環境與政策服務，預計可將無人船與海洋智能裝備技術積累和技術迭代的速度提高5倍到10倍，將引領並推動國內海上無人系統與智能裝備產業的快速發展。



“《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要大力發展海洋經濟和海洋智能裝備產業，我們希望把香港和澳門的創新創業人才等創新資源引進來，並與以雲洲智能為代表的珠海高新科技企業進行產學研合作，提升粵港澳大灣區科技創新動能。”珠海高新區管委會副主任張靜華表示。



（來源：經濟日報）