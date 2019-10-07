以色列發現5000年前迦南古城遺址

中評社北京10月7日電／以色列文物管理局6日宣佈，該國考古學家在中部城市哈里什附近發現一處有約5000年歷史的迦南城市遺址，有助於了解當時的城市化進程。



新華社報道，迦南是古代地區名稱，包括今日的以色列、約旦河西岸和加沙，以及黎巴嫩和敘利亞臨海等地。迦南城市遺址現位於以色列中部城市哈里什附近沙龍地區，佔地約65萬平方米，歷史上有約6000名居民。考古學家表示，這一城市于公元前4000年末建造，正值青銅時代初期。



考古學家已在此進行了兩年多的發掘工作。遺址顯示該城布有防禦墻，並包括公共區、居住區、街道等。城中居民以農業為生，與周邊地區和王國保持貿易關係。



考古發掘聯合主任伊扎克·帕茲介紹，這一城市遺址附近有兩處泉水水量充沛，周邊有良好的農業耕地，並臨近主要貿易通道。



考古學家還在城市公共區發現了一處神廟遺址，神廟庭院中出土一處巨大石槽，用以盛放儀式所用液體。遺址中還有被燒過的動物骨骼，顯示這裡曾進行獻祭。若干人形雕像和動物雕像也於此處出土。



考古學家在城市遺址下方地層發掘出一處有7000年歷史的農業定居點遺址，可追溯至銅石並用時代。此外，還出土了數百萬件陶器碎片和石器等。



考古學家說，發掘結果顯示，當時迦南地區人口結構發生變化，大量農村人口開始在城市中定居，這是古代該地區迦南文化形成的第一步。



考古學家認為，此次發掘使該地區的古代文化特徵首次得以確定，除建築和城市規劃外，城市治理也十分複雜。住宅、公共建築和各種設施遺跡表明，當時在迦南地區已存在了有組織的社會和社會等級制度。



“這一發現改變了我們對迦南地區城市化出現和興起的認識，將會改寫對於以色列考古學的敘述。”帕茲說。