“邊緣計算”，讓數據處理更安全高效

中評社北京10月7日電／也許，你對“雲計算”這個詞並不陌生，但你聽說過“邊緣計算”嗎？



全球最具權威的IT研究與顧問咨詢公司Gartner曾在去年將邊緣計算列為2019年十大戰略技術之一，更有科技領域業內人士表示，邊緣計算將成為繼雲計算、AI之後的又一科技浪潮，將引領IT計算行業發生又一次重大變革。



那麼，到底什麼是“邊緣計算”？



顧名思義，邊緣計算強調“邊緣”，它將數據的處理、應用程序的運行，甚至一些功能服務的實現由中心服務器下放到網絡邊緣的節點上。如果說雲計算是集中式大數據處理，那麼，邊緣計算可以理解為邊緣式大數據處理——數據不用再傳到遙遠的雲端，在邊緣側就能解決。



“這樣的數據處理，有很多先天優勢。”馬上消費金融首席數據決策科學家董騮煥表示，“首先，邊緣計算減少了中間傳輸的過程，有更實時、更快速的數據處理能力。其次，由於與雲端服務器的數據交換不多，邊緣計算的網絡帶寬需求更低。”除了效率之外，更重要的是，邊緣計算讓數據隱私保護變得更具操作性。由於數據收集和計算都是基於本地，不用再被傳到雲端，一些重要信息尤其是敏感信息，可以不經過網絡傳輸，有效解決了用戶隱私洩露和數據安全問題。



事實上，雖然起了一個“邊緣”的名字，但在應用方面，“邊緣計算”一點都不“邊緣”，反而有著十分廣闊的前景。



比如在無人駕駛領域，無人汽車需要在高速移動狀態下對周圍環境做出快速反應。在此情況下，響應時間成為該項技術極其重要的指標。只有將時延控制在10毫秒之內，才有可能成功實現無人駕駛。要達到這種效率，就必須借助邊緣計算。