中評社北京10月7日電／中老年人正逐漸融入數字化消費時代。國慶黃金周期間，他們網購、點外賣，走進體檢、醫美中心，還熱衷於採購出行裝備看看大好山河。



“出門浪”先備好“出行神器”



阿里健康數據顯示，“十一”黃金周前三天，40歲以上的中老年用戶群體大體可分為“出門浪”和“家裡蹲”兩大陣營。



千里之行，始於足下——“出門浪”之前要做好周全準備。整個9月，天貓醫藥平台醫療器械類產品迎來一波銷售小高潮，輪椅銷量較去年同期增長33.2%；以靜脈曲張彈力襪、腰肌勞損醫用護腰帶等“出行神器”為代表的器械類護具，同比增長50%。



天貓醫藥數據顯示，“十一”黃金周前三天，走進線下體檢機構進行全面檢查的40歲以上中老年人群數量，相比去年增長近兩倍；緊隨年輕人步伐，走進醫美機構進行口腔護理、醫美手術的中老年人群，增長也接近兩倍。



接受網紅新品、備注“少糖去冰”



45歲以上中老年群體已習慣在逛街出行時，用口碑團購或預訂奶茶、咖啡等飲品。口碑數據顯示， 除了喜歡點美式，他們也喜歡拿鐵、焦糖奶茶等經典搭配，抑或是醋意桃桃、石榴仲夏夢等網紅新品。不過在備注上，少糖去冰甚至要求熱飲也體現出他們養生派的一面。有趣的是，他們購買咖啡、奶茶時，有73.19%的人買了雙人套餐。



天貓數據還顯示，10月1日至3日，50歲以上中老年群體購買方便速食、即食火鍋、方便米飯的數量，分別增長101.9%、128.3%和122.2%。



原標題：國慶長假中老年人消費力爆棚 體檢、醫美人群增長近兩倍



（來源：新京報）