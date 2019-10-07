代減肥、代叫醒：“代經濟”是消費升級還是懶人福音

中評社北京10月7日電／從前只知代購、代跑腿，但現在的年輕人，已經連吃火鍋、去健身都不用“事必躬親”了。據了解，以“代服務”為主的各類跑腿平台已步入大眾視野，二手平台上的各類娛樂向服務也應運而生。



對於日益流行的“代經濟”，網友們評價不一。有人認為，這是催生大批懶人的助推劑，但也有部分網友覺得是市場需求產生的正常現象。業內專家稱，“代經濟”屬於“懶人經濟”範疇，雖使部分人的生活變得更高效，但也不提倡過度依賴。



厲害了！長胖、減肥也有人替？



不久前，上海等城市實行了垃圾分類，部分市民表示規定扔垃圾時間與自己作息不符。在規定出台沒多久後，就有網友上傳了自己遇到的“代扔垃圾”廣告。



在一名網友拍攝的照片中可看到，代扔垃圾公司按住戶的不同樓層制定收費標準，並提供“包月免費提供幹濕分離垃圾桶”“免費代仍3次”等優惠。在二手平台，也可查詢到來自天津、江蘇、長春、上海等地的代扔垃圾服務。據了解，有商家包月“代扔”價從50元至240元不等。



若說代仍垃圾開啟了大家的腦洞，那麼下面這些“代服務”則可能會有些讓人摸不到頭腦：在交易平台上，出現了“代長胖”“代叫醒”“代健身”“代吸貓吸狗”等五花八門的業務，即花錢讓對方完成自己的需求，並根據定制內容給予反饋。為保證服務真實性，部分賣家還在提供的視頻、照片反饋中加上當天的日期及相關文字說明，保證“親身體驗，每單不重複利用物料”。



以“代長胖”為例，中新經緯客戶端在二手平台查看到了多個名為“代長胖”的商品鏈接，但付費標準卻各不相同：一些賣家僅收幾元費用，可將自己每天吃的食物拍照給買家看；而部分賣家卻是明碼標價，如“食品費用＋來回路費＋9.99元”。

