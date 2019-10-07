“中國天眼”發現重復快速射電暴

中評社北京10月7日電／中國科學院國家天文台的研究人員近日正密集關注一個代號為FRB121102的重復快速射電暴，在國慶長假期間，他們專門為這種快速射電暴安排了更多的跟蹤觀測。



新華社報道，國家天文台副研究員、“中國天眼”觀測計劃負責人錢磊介紹，研究人員于9月份，在處理日常的宇宙無線電信號數據時，發現了這個代號為FRB121102的重復快速射電暴。快速射電暴通常短暫而猛烈，數量遠不像脈衝星那麼多，像這樣重復集中爆發的快速射電暴更不多見。



“通過對重復快速射電暴的脈衝進行統計研究，尋找潛在的規律，我們希望弄清這類快速射電暴的本質。”錢磊說。



此前有媒體報道稱，“中國天眼”發現的重復快速射電暴是一種神秘的信號，據信來自距地球約30億光年的地方。



對此，錢磊表示，實際上科學家們都不知道這是什麼天體，怎麼可能有可信的距離？



但對於這種“宇宙深處的神秘電波”，中國的研究人員相信，對重復爆發的快速射電暴加強探測和研究，有助於搞清楚它的起源和物理機制。



“中國天眼”副總工程師、國家天文台射電天文研究部首席科學家李菂此前接受新華社記者採訪時說，“中國天眼”安裝19波束接收機進行多科學目標同時巡天后，有望發現幾十個快速射電暴。能觀察和研究的樣本越多，科學家就越能準確破解快速射電暴的秘密。