劉宜君：藍15縣市執政　韓放著不用太可惜

元智大學人文社會學院院長劉宜君。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月8日電（記者 黃文杰）元智大學人文社會學院院長劉宜君接受中評社訪問表示，中國國民黨2020參選人韓國瑜最吃虧就是沒有政績，外界把焦點都放在高雄市政，被放大鏡檢驗，其實韓可以不用被高雄綁住，應該把所有藍色執政縣市的政績，當成他的政績，彙整藍色縣市的施政亮點，變成他的競選亮點，這就是“地方包圍中央”。國民黨這麼多縣市在執政，這些都是韓選2020的最大資源，如果放著不用，未免太可惜。



劉宜君，臺北大學公共行政暨政策學系法學博士、美國羅徹斯特大學（University of Rochester）公共政策分析理學碩士，開南大學公共事務管理學系副教授、元智大學社會暨政策科學系教授兼系主任、今年八月接任元智人文社會學院院長。



對於大選剩下不到百天，在鴻海創辦人郭台銘不參與2020連署競選之下，可能剩下藍綠對決的選項，中評社請劉宜君教授從“新4P理論”來看韓國瑜與民進黨蔡英文的競爭。



劉宜君說，近半世紀在討論行銷策略時，常以價格（price）、產品（product），促銷（promotion）和地點（place）做為四項關鍵要素，稱為行銷4P理論，通常這四者互相搭配，才能提高行銷活動的效果。這次大選，也可以借用新的4P理論，包括政治氣氛（political climate）、政見（platform）、政策（policy）、政績（performance）來看。



她說，政治氣氛（political climate）部分，要從候選人特質與整個大選氛圍來看，藍綠雙方各有優缺點，尤其兩岸與國際環境，比較有利於民進黨，但也要看候選人特質。



劉宜君指出，韓國瑜擔任高雄市長以來，慢慢展現他的執行力，但是韓給人感覺易受激怒。蔡過去學者出身，表現沈穩，面對記者提問，回答比較嚴謹不太會爆衝，卻也容易被認為不夠庶民與接地氣，韓蔡兩人各有不同魅力，但也各自有缺點。



她分析，在政見部分，大選剩不到一百天，結果雙方陣營還沒有看到具體政見，連副手也沒有公布。當然有人認為，現在選舉還有人看政見嗎？答案是“有”，好比年輕人的低薪、子女養育托育以及老人長照部分，藍綠兩黨提出怎樣政見，這就是比“牛肉”。



劉宜君說，政策就是執行能力，歷次大選，不可能“沒有政策只有政治”，政見每個人講都會講，到底有沒有辦法做到？要接受具體政策與落實。



她認為，蔡英文是現任者，掌握行政資源，好比“行政院長”蘇貞昌公布“高鐵往南延伸”案，這樣的政策就要接受檢驗。選民要問，政府投入這麼龐大經費，到底有沒有達到預期經濟效果？如果拿同樣經費改善台鐵交通，會不會更符合經濟效益？民進黨若想繼續執政四年，就要彙整過去的執政成果，進一步提出“升級版”的政見與政策。



劉宜君認為，韓國瑜是挑戰者，就要想辦法針對蔡執政的重大缺失，提出具體改善辦法，進而轉化為自己的競選政見，說服選民票投給他。



她認為，韓國瑜現在舞台是高雄市政，給人感覺都是地方議題，格局與高度不夠。韓今天代表國民黨參選2020，同樣需要“升級版”的政見與政策，如何把高雄治理提升成為2020大選政見？考驗競選幕僚團隊。“高雄發大財”，人人都聽慣了，就要“2．0版發大財”，也就是如何改善經濟環境，這些“牛肉”在哪裡？要怎樣具體落實？就要靠政策。



她告訴中評社，韓國瑜在“新4P理論”最弱就是政績，目前手邊只有高雄市政，高雄執政經驗好或壞，當然影響2020的結果，但是韓高雄市長任期還未滿一年，很難拿出政績說服人，但是韓國瑜也不用擔心，他應該把所有藍色執政縣市的政績，當成他的政績，彙整藍色縣市的施政亮點，變成他的競選亮點，告訴選民選國民黨，比選民進黨更值得信任。



劉宜君指出，包括高雄市15個藍色執政縣市，都要全力替韓來加分，避免施政扣分，把“帳”又算在國民黨，讓選民認為，這張投票給國民黨是值得。



她說，這樣韓國瑜不會因為缺少執政成績吃虧，畢竟國民黨2018年之後，有這麼多縣市執政，這些都是韓參選2020的最大資源，這就是“地方包圍中央”的道理，這也看得出來，為何韓急著要跟藍色執政縣市首長“合體”，韓陣營要彙整藍色執政縣市的成果，如果放著不用，未免太可惜。