皮膚變老因人而異　防曬仍是重要手段

中評社北京10月7日電／青春永駐、對抗衰老是愛美人士的永恒追求。美國波士頓大學醫學院科研團隊發表於新一期國際期刊《皮膚醫學臨床》上的研究發現，不同人種皮膚變老的特點不一樣，要想保持年輕容貌，需根據自身情況“量體裁衣”，定制抗衰老配方。



研究揭示，深色皮膚人種更易產生色素沉著。非洲裔人群皮膚中含有更多成纖維細胞，這種細胞可促進傷口愈合，產生膠原蛋白，因此，他們皮膚增厚、出現皺紋的時間會更晚；東亞裔人群與西班牙裔人群類似，在皮膚變老的早期階段不易產生皺紋；高加索裔人群則普遍皮膚比較薄，容易產生皺紋、失去彈性，嘴唇也容易變薄。



研究人員以1970年到2018年發表的41篇相關論文為基礎，分析了美國不同人種皮膚老化過程中結構和功能的變化差異，得出了上述結論。



不過論文指出，儘管如此，所有人種皮膚衰老的原因都離不開色素沉著、皺紋和失去彈性這三大“殺手”，促使皮膚變老的一個共同因素是暴露在陽光中的紫外線下，這會導致皮膚變色、膠原蛋白流失甚至患上皮膚癌。



研究人員說，每個人皮膚變老的模式都不一樣，但放之四海而皆准的抗衰老手段是做好防曬，其他“駐顔”手段還包括用抗氧化劑、激光等來治療色素沉著；用肉毒杆菌、軟組織填充等來抗皺、改善皮膚鬆弛等。



（來源：科技日報）