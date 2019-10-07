一招自測，幫你判斷掉發程度

中評社北京10月7日電／秋季天氣乾燥，不少人發現自己的頭髮更容易掉。特別是留長頭髮的女性，每次洗頭、梳頭，看著一根根留不住的“煩惱絲”紛紛脫落，頭髮變得稀疏，更加發愁。對此，廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區副主任中醫師鄭艶華解釋稱，秋冬氣候乾燥，確實相對更容易掉頭髮。特別是氣血虧虛的產婦，還有長期處於緊張狀態、步入中年睡眠不好的人群也掉發較多。



有什麼辦法能留住一頭青絲嗎？有人頻頻換洗髮水，但似乎效果也不明顯，還有什麼招嗎？



正常生理性掉發不必太擔心



很多女性都向往有一頭濃密柔順的秀發，太過稀疏的頭髮會讓人發愁。同樣，男性如果發際線節節後退甚至正值壯年頭上已經出現了“地中海”，也令人擔憂。



鄭艶華指出，跟病變引起或受藥物（如化療藥）影響出現的不正常脫發相比，有些掉發屬於生理現象，其實不必太過擔心，比如：



1.秋冬季相對更易掉發



鄭艶華從中醫的角度解釋說，“人秉天地之氣而生”，《黃帝內經》指出：“肺者，氣之本……其華在發……通於秋氣。腎者……封藏之本，精之處也，其華在發……通於冬氣。”自然界的變化與人息息相關。秋冬氣候乾燥，在這樣的季節裡，人也相對更易掉頭髮。



一般認為，正常人約有10萬根頭髮，每天掉落的頭髮在100根以內均屬生理性掉發，不必緊張。因為頭髮生長是一個循環反覆、周期性的過程，每根頭髮生長一段時間後都會進入退行期，繼而毛根萎縮，進入休止期，引起掉發。