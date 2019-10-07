選修課做食品　學生上課需“搖號”

中評社北京10月7日電／近日，浙江工商大學的選修課“食品加工與創新實踐”課火了，這節課不僅能吃到親手做的好吃的，吃不完還能打包。昨日，北京青年報記者從浙江工商大學食品學院陳老師處了解到“食品加工與創新實踐”課自2016年開課以來就很火，開班之初就曾出現三四百名學生“搶”70個上課名額的情況，如今班級數和人數都有所減少，但是學生的報名熱情依舊不減。



這門選修課上能做食品



浙江工商大學有一門叫做“食品加工與創新實踐”的通識課，因為課程內容輕鬆，好玩，還有好吃的而得到學生們的一致好評。



北青報記者了解到，浙江工商大學的“食品加工與創新實踐”是在2016年開課的，授課教師由該校食品學院的老師擔任。據食品學院的陳老師介紹，食品與每個人的生活息息相關，但食品產品如何加工、食品產業如何進步、食品科學如何發展對於普通消費者來說是陌生的，所以食品學院開設了兩門關於食品科學的通識選修課。



據介紹，這兩門課均採用理論和實踐相結合的方式進行教學，課堂上也真的會教學生們做吃的，“課程會設計3個試驗，這學期恰逢中秋節，我們設計的課程中就有做月餅的。”陳老師說。



上實踐課成“今日份快樂”



從2016年到今年，學生們對“食品加工與創新實踐”課的好感度不減，反而因為看到選課成功的同學的分享，對課程的期待越來越多。

