樊錦詩：只因為在書中多看了你一眼

中評社北京10月7日電／天下可能沒有比樊錦詩更專注、更長情的“學生”了。



只因為在中學課本裡讀到了“敦煌莫高窟”，“也不知道是注定有緣還是什麼，我讀了那篇課文，就一直忘不了。”樊錦詩說。



在戈壁荒漠的漫天風沙裡，她用將近一甲子的時光將敦煌這本“書”一讀再讀，從青春少女到滿頭華發。“敦煌是永遠讀不完的，無論你讀書萬卷還是學富五車，在敦煌面前，永遠是才疏學淺的小學生。”



這位“敦煌女兒”在這不毛之地一待就是56年，保護了735座千年洞窟，並致力於傳承敦煌文化。



金秋十月，剛剛榮獲“文物保護傑出貢獻者”國家榮譽稱號的敦煌研究院名譽院長樊錦詩來到香港，獲頒第四屆香港“呂志和獎——世界文明獎”。



10月3日，在香港會展中心的頒獎禮上，樊錦詩說：“守護莫高窟是值得奉獻一生的高尚事業，是必然要奉獻一生的艱苦事業，也是需要一代又一代人為之奉獻的永恒事業。”



苦行者：埋首黃沙半個多世紀



眼前的樊錦詩，白色襯衣外面套著一件黑色薄毛衣，白髮皓首，氣定神閑，知性中糅合了幾分文化浸潤下的開闊氣場。坐在面朝維多利亞港的酒店窗前，81歲的樊錦詩娓娓而談，說話時會用北方的兒化音，但仍然掩不住明顯的上海口音。



1963年，25歲的上海姑娘、北大學子樊錦詩奔赴西北苦寒之地，埋首黃沙，這一去就是半個多世紀。