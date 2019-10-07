教堂成暴徒“休息站” 每次衝突前後收容逾千暴徒

中評社香港10月7日電／暴亂持續近四個月，警員為止暴制亂疲於奔命，背負沉重裝備維持治安，疲累至極；暴徒則經常龍精虎猛，縱火、襲擊港鐵、私了、搗店通通毫不手軟，原來，暴徒所到之處，附近從不缺少“休息站”。灣仔是被暴徒襲擊重災區之一，在當區的循道衛理聯合教會香港堂、位於星街的天主教聖母聖衣堂，是暴徒圈中響噹噹的“休息站”，記者連續多個星期現場直擊，目睹有胸前掛上教會證件的人員高呼，“入來休息啦！有休息室有食水啊！”神父在教會內向在休息的暴徒說，“我會保護你地！”教會內開放衣帽間，供暴徒存放裝備，估計每次衝突前後收容逾千暴徒，為他們“叉電”。



暴徒6日又在港島區作亂，大規模破壞銅鑼灣至中環一帶，警方下午五時施放催淚彈驅散，暴徒有如熱鍋螞蟻，四散逃竄。離奇的是，暴徒幾乎同一方向朝軒尼詩道竄逃，記者跟隨發現，不出一個街口便到灣仔循道衛理聯合教會，門外有掛教會證的人員高呼，“快啲入來啊！入面有洗手間，有休息室，有急救，有水糧啊！”黑衣暴徒如找到蟻窩，迅速湧入。教會人員一邊帶路，一邊指引說，“地下層有洗手間，二樓、五樓有休息室，可以入去休息，有水有野食。地下有醫療隊，你地有需要可以過去。”



“呢度好安全” 有急救醫療



大公報記者現場直擊，教堂內的樓梯擠滿黑衣暴徒，有人說，“唔好再企喺地下！跟住條隊上去！仲有好多人上來啊！”教堂內的休息區劃分清晰，二樓是女性專用，五樓主禮堂休息室內，坐滿一排排的黑衣人，兩側也站滿黑衣人，部分人仍帶著全身裝備。有神父安慰說，“呢度好安全，你地可以好好休息，出面有水同食糧，隨便拿。”五樓主禮堂外，有地方放了朱古力、餅乾、樽裝水等食物供人任取。



隨著在街上的催淚煙愈發濃烈，逃竄衝入的暴徒紛紛呼救，地下救護站的人為黑衣人逐一洗眼、包紮傷口等。有暴徒見循道衛理聯合教會有人滿之患，便向蜂擁而至的同夥呼叫，“向上行！星街聖衣堂都可以避難啊！”

