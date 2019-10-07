林環牆臉書：蔡英文的博士學位可能性不存在

林環牆表示，蔡英文在LSE的學生紀錄透露五個重點。（照片：林環牆臉書） 中評社台北10月7日電／曾因指控蔡英文所稱的博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆，清晨在臉書發文“蔡英文學生紀錄透露了什麽？”他一共列出5個重點，認為蔡在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。並說關於“論文門”，所知道的一切已是充份揭露了，也總算盡了自己的責任。並呼籲，今後，大家一起保留証據，一起為歷史做見證。



以下為林環牆臉書全文：



蔡英文學生紀錄透露了什麼？



關於這個問題的分析已寫在10月5日的英文報告裡，但考慮到我們有些台灣鄉親不熟悉英文，就這一部份以中文撰述如下。



蔡英文女士今年9月4日透過“總統府”辦公室，單方面展示她在倫敦政經學院（LSE）求學時的學生紀錄（STUDENT RECORD）。



這個紀錄文件也指向 ——＞ 她在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。這個指向與本人8月27日發表的獨立調查報告的總結論是符合一致的。蔡英文的LSE學生紀錄透露幾個重點：



第一，她的確註冊成為1980－81與1981－82兩個學度LSE的“碩博士計劃”（MPhl／PhD programme）的研究生，而且這個計劃（programme）的學程長度（course length），她總共走了21個月，不到兩年；



第二，這個21個月學程長度（course length）走完後，基於財務困難的理由，她辦理“退出碩博士計劃的學程”（紀錄裡簡稱為“WD from course”），而這個時間點是1982年11月10日。 這裡應注意，這個英文單字“course”應是指“學程”或“求學的進程”，才能在語意上與紀錄上“course length”保持邏輯的一貫。若是指退選某一課程，不僅語意無法連貫，而且又何須扯到財務困難去；



第三，在退出學程的那個時間點之後，她是立即變成“去除註冊”（de－registered）的身份，也因此她在1982－83與1983－84兩個學度的“碩博士計劃”，沒有任何學程的活動（no active sessions），也自然就不再有繳學費的紀錄 。當然因已是“去除註冊”的身份，自然也就看不到她有任何的論文指導教授；



第四，令人驚訝的是，在辦理退出“碩博士計劃”的學程後，她退而求其次，在1983年1月19日被允許更改論文題目，以備日後取得“法學士”（B／S Laws； B／S應是Bachelor of Science的簡稱）。她原先在“碩博士計劃”的論文題目是：“Law a non－tariff barrier legal control on international competition in a transitional world”，不僅拗口，也的確看起來是出自一個當時尚屬生澀的研究生。但第二個題目“Unfair Trade Practices and Safeguard Actions”已是退而求其次做為取得“法學士”之用；



第五，更令人驚訝的是，在仍然是“去除註冊”的身份下，她居然在1984年2月被授與一個不知名的學位，不僅確切日期不詳，而且確切的學位名稱也沒有被揭露。



以上就是蔡英文學生紀錄白紙黑字透露出來的訊息。

