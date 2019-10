林環牆臉書：蔡英文的博士學位可能性不存在

林環牆表示,蔡英文在LSE的學生紀錄透露五個重點。(照片:林環牆臉書) 中評社台北10月7日電/曾因指控蔡英文所稱的博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆,清晨在臉書發文“蔡英文學生紀錄透露了什麽?”他一共列出5個重點,認為蔡在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。並說關於“論文門”,所知道的一切已是充份揭露了,也總算盡了自己的責任。並呼籲,今後,大家一起保留証據,一起為歷史做見證。



以下為林環牆臉書全文:



蔡英文學生紀錄透露了什麼?



關於這個問題的分析已寫在10月5日的英文報告裡,但考慮到我們有些台灣鄉親不熟悉英文,就這一部份以中文撰述如下。



蔡英文女士今年9月4日透過“總統府”辦公室,單方面展示她在倫敦政經學院(LSE)求學時的學生紀錄(STUDENT RECORD)。



這個紀錄文件也指向 ——> 她在1984年被授與博士學位的可能性是不存在的。這個指向與本人8月27日發表的獨立調查報告的總結論是符合一致的。蔡英文的LSE學生紀錄透露幾個重點:



第一,她的確註冊成為1980-81與1981-82兩個學度LSE的“碩博士計劃”(MPhl/PhD programme)的研究生,而且這個計劃(programme)的學程長度(course length),她總共走了21個月,不到兩年;



第二,這個21個月學程長度(course length)走完後,基於財務困難的理由,她辦理“退出碩博士計劃的學程”(紀錄裡簡稱為“WD from course”),而這個時間點是1982年11月10日。 這裡應注意,這個英文單字“course”應是指“學程”或“求學的進程”,才能在語意上與紀錄上“course length”保持邏輯的一貫。若是指退選某一課程,不僅語意無法連貫,而且又何須扯到財務困難去;



第三,在退出學程的那個時間點之後,她是立即變成“去除註冊”(de-registered)的身份,也因此她在1982-83與1983-84兩個學度的“碩博士計劃”,沒有任何學程的活動(no active sessions),也自然就不再有繳學費的紀錄 。當然因已是“去除註冊”的身份,自然也就看不到她有任何的論文指導教授;



第四,令人驚訝的是,在辦理退出“碩博士計劃”的學程後,她退而求其次,在1983年1月19日被允許更改論文題目,以備日後取得“法學士”(B/S Laws; B/S應是Bachelor of Science的簡稱)。她原先在“碩博士計劃”的論文題目是:“Law a non-tariff barrier legal control on international competition in a transitional world”,不僅拗口,也的確看起來是出自一個當時尚屬生澀的研究生。但第二個題目“Unfair Trade Practices and Safeguard Actions”已是退而求其次做為取得“法學士”之用;



第五,更令人驚訝的是,在仍然是“去除註冊”的身份下,她居然在1984年2月被授與一個不知名的學位,不僅確切日期不詳,而且確切的學位名稱也沒有被揭露。



以上就是蔡英文學生紀錄白紙黑字透露出來的訊息。