韓國瑜新北競總主委　李乾龍：虛位以待侯友宜

中評社台北10月7日電／中國國民黨新北市黨部主任委員李乾龍今天表示，不管新北市長侯友宜是否擔任國民黨“總統”參選人韓國瑜新北競選總部主委，這位子會一直虛位以待。



國民黨副主席曾永權希望執政縣市長任縣市競選總部主委，但侯友宜屢次被媒體詢問這議題時都說，一切以市政優先，唯有加強市政獲市民肯定，才有能力輔選。



侯友宜在新北市新店區主持“108年新北市里環境認證計劃”頒獎典禮後接受媒體聯訪時，提到“總統”選舉議題及韓國瑜妻子李佳芬昨天在新北的助選行程。



侯友宜表示，選舉過程參選人自有作戰方式，由眷屬支持很正常，理所當然。至於韓國瑜是否請假投入選舉，外界理當尊重與體諒。



至於昨天未與李佳芬見面，他說，“忙於市政，我們就彼此祝福加油打氣”。



中央社報道，李乾龍受訪表示，無論侯友宜是否接任新北競總主委，會虛位以待不補實，相信愈接近投票日，選情逐漸加溫，侯友宜一定在適當時間挺身而出，展現“強力母雞”姿態助選“立法委員”參選人、輔選韓國瑜，絕不缺席。



他說，目前很重要的輔選人就是前新北市長朱立倫和侯友宜，兩人也都表明將全力輔選。新北12席“立委”一定過半，朝“坐7望8”努力；韓國瑜得票目標要超過侯友宜當選新北市長“至少30萬票”。



侯友宜去年得票數為116萬5130票。