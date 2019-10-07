習近平同捷克等國元首就建交70週年互致賀電

中評社北京10月7日電／10月4日至7日，國家主席習近平分別同保加利亞、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克、匈牙利和波蘭六國元首互致賀電，慶祝中國與六國建交70週年。



新華社報道，習近平代表中國政府和中國人民向六國政府和人民致以熱烈的祝賀和良好的祝願。習近平指出，六國是最早承認並同新中國建交的一批國家。建交70年來，中國同六國秉持相互尊重、平等相待、互利共贏原則推動雙邊關係不斷向前發展，給中國同六國人民帶來了實實在在的利益。當前，雙方高層交往密切，各領域互利合作成果豐碩，人文交流豐富多彩。新時代，中國同六國的關係面臨新的更廣闊的前景。我高度重視同六國關係發展，願同六國元首共同努力，以建交70週年為新起點，用好共建“一帶一路”和中國－中東歐國家合作機遇，推動傳統友好合作關係邁上新台階。



六國元首一致表示，70年來，各自國家同中國的雙邊關係經受住時間和國際風雲變幻的考驗，取得長足進展和豐富成果。六國高度讚賞中國在現代化建設和實現中國夢進程中取得的輝煌成就，高度重視發展對華關係，珍視傳統友誼，願全面加強同中國雙邊交流與合作，推動共建“一帶一路”和中國－中東歐國家合作不斷向前發展。



國務院總理李克強也分別同六國總理互致賀電。李克強表示，中方願同六國以建交70週年為契機，深化政治互信，推進雙邊各領域務實合作，推動共建“一帶一路”、中國－中東歐國家合作、中國－歐盟合作取得更大進展，更好實現互利多贏。六國總理表示，願不斷提升與中方務實合作水平，共創雙邊關係和中國－中東歐國家合作美好未來。