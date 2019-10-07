外國領導人祝賀中華人民共和國成立70週年

中評社北京10月7日電／新華社報道，又有許多國家領導人、國際組織負責人致電或致函國家主席習近平，熱烈祝賀中華人民共和國成立70週年。



阿曼蘇丹卡布斯表示，值此中華人民共和國成立70週年之際，祝友好的中國人民不斷實現繁榮和發展。我堅信兩國各領域友好合作關係將得到進一步鞏固和發展，更好造福兩國和兩國人民。



巴林國王哈馬德表示，巴中關係友好穩固，期待今後繼續提升雙邊關係發展水平。祝願中國不斷發展進步。



埃塞俄比亞總統薩赫勒－沃克表示，祝願中國祥和進步、繁榮昌盛。埃方致力於進一步深化和加強雙邊友好關係。



突尼斯代總統納賽爾表示，今年正值突尼斯和中國建交55週年。我願同中方一道，繼續深化突中友誼，全力提升雙邊關係水平。



塞舌爾總統富爾表示，塞舌爾視中國為重要國際夥伴和朋友。中國對塞舌爾的發展至關重要。期待在推進“一帶一路”倡議特別是21世紀海上絲綢之路方面發揮重要作用。



布隆迪總統恩庫倫齊扎表示，我們將毫不動搖地與中方一道致力於深化布中關係，造福兄弟般的兩國。



幾內亞比紹總統瓦斯表示，祝願同幾比人民命運與共的中國人民永遠幸福安康，願竭盡所能進一步加強兩國關係。



貝寧總統塔隆表示，中國在國家發展道路上創造了輝煌，取得了舉世矚目的成就。



多哥總統福雷表示，中國的發展令全世界欽佩，並給廣大發展中國家以啟迪。中方是多邊主義的堅定維護者。中非合作論壇以及“一帶一路”倡議成為促進中非合作的創舉。



馬拉維總統穆塔裡卡表示，祝願馬中友誼歷久彌新，祝願中國不斷繁榮進步。

