韓國瑜換白襯衫　流行學者鄭秋月不建議

樹德科技大學流行設計系助理教授鄭秋月。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近期換掉“藍襯衫”改穿“白襯衫”，樹德科技大學流行設計系助理教授鄭秋月表示，針對事件轉換形象效果只是一時的，長期下來仍要考慮社會脈絡所代表的意義，這樣的形象轉換才會展現價值。



鄭秋月認為，白色並不屬於國民黨，形象上會造成混亂。白色襯衫太“一般性”，可能只代表“捲起袖子的白領階級”，形象變得不清楚，沒有加分，還會讓人隱形。建議服裝造型要更加莊重一點，提高一點社會地位，往都市市長形象邁進，並且遵守Dress Code（著裝守則）。



鄭秋月，1962年生，輔仁大學服裝設計系學士、輔仁大學流行時尚消費管理系碩士，目前是樹德科技大學流行設計系助理教授。研究專長為服飾商品設計開發、服飾構成與技術、流行消費與行銷。



鄭秋月向中評社表示，藍色本身就是藍營的顏色，這個顏色已經成為“符碼”化了，因為台灣長期藍綠對決，久而久之，在生活看到藍色就會聯想到國民黨，看到綠色就想到民進黨，色彩符碼和政黨已經結合在一起。這是一種既定印象，所以當然不能輕易放棄藍色的部分，尤其韓國瑜又身為政治人物。



鄭秋月指出，符碼有兩層意義，一個是形象，一個是眼睛看到的所附著的意義，透過台灣這麼多年的政黨意識操作，顏色已經與意義連結在一起，藍色已經不是藍色，而且又是選擇淺藍。但是白色並不屬於國民黨，比較像是柯文哲創造出來的白色力量。



鄭秋月說，政黨的“泛藍”代表淺藍和深藍，變成社會上非常大的分野，而色彩上的藍色也分成可幾個色階的藍，韓之前穿的是淺藍色襯衫，藍色對國民黨是重要的，淺藍介於深藍與白之間，對於韓要爭取中間、泛藍選民游移份子，是有幫助的。



政治人物改變造型會造成什麼變化？



鄭秋月表示，造型轉化只是一瞬間的，但有誰還會記得你當初所說的故事？譬如，一開始舉辦記者會時說自己被誰誰誰抹黑，那時候穿白襯衫是代表要講這個新聞事件，但是後面若持續穿白襯衫，那到底代表著什麼意思？因為當事人並沒有每天把故事秀給外界看，變成只是一廂情願穿著白襯衫說要漂白自己而已。



鄭秋月說，符碼的意義是日積月累的概念，白襯衫指的是當天的新聞事件，或者當事人所要操作的事件，但是要察覺到這個故事並沒有跟著當事人一起走下去，新聞事件結束就結束了。所以需要考慮事件本身的持久性，一般在設計符號或者是操作形象的時候，很多人會利用符碼，就是要和長久時間以來的社會脈絡連結在一起。



穿白襯衫代表什麼概念？



鄭秋月表示，白色是無害、純潔，可被大家接受的顏色，但形象可能會因此變得不清楚，而且白色襯衫太“一般性”，沒有什麼特殊標示，沒有任何象徵意義，可能就是一個“捲起袖子的白領階級”。



白襯衫對形象有加分嗎？



鄭秋月認為，穿白襯衫並沒有加分，反而讓人隱形，可能營造形象只剩下當事人所講的話，若再減少發言，那就等於當事人根本不講話當空氣了，長期來說並不太理想。其實當事人還是可以搭配講一些“有智慧”的話，整體來說還是有幫助。但若外界都已經開始認為不正經了，這樣的服裝造型仍是不妥，應該藉由造型改變，變得莊重一點，提高一點社會地位，往都市市長形象邁進。



鄭秋月也建議，要遵守DRESS CODE（著裝守則），正式場合穿什麼也很重要，更可順便教育社會大眾到什麼場合要穿著打扮，代表有一種禮貌，至少還是一個都市的市長，形象上要更像領袖邁進。