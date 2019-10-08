劉宜君：郭粉非郭不投可能轉為分裂投票

劉宜君。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月8日電（記者 黃文杰）針對鴻海創辦人郭台銘粉絲喊“非郭不投”，藍軍在2020大選會不會出現“賭爛票”？元智大學人文社會學院院長劉宜君接受中評社訪問表示，看來“放棄投票”機會不大，最終藍綠歸隊，但是選民可能“分裂投票”，“總統”、“立委”甚至“政黨票”可能投不同政黨。



劉宜君，臺北大學公共行政暨政策學系法學博士、美國羅徹斯特大學(University of Rochester)公共政策分析理學碩士，開南大學公共事務管理學系副教授、元智大學社會暨政策科學系教授兼系主任、今年八月接任元智人文社會學院院長。



中評社問，距離大選剩下不到百天，綜合各家民調看來，韓國瑜民調仍輸給蔡英文超過百分之十以上，去年掀起的“韓流”，今年能不能再度發威？



劉宜君分析，目前民調看起來，2020可能人選，並未真正最後確定，當然仍以蔡英文與韓國瑜為主，只是第三勢力還有不同情況，間接影響中間選民想法，可能還要觀察。



她舉去年地方選舉，因為年改衝擊很大，直接反映在選舉結果，現在年改上路，已經一段時間，很多因素可能變成“隱形”，不見得可以測出來，資訊多元，還不見得一致，自然民調不斷變動，連副手也沒公布。



劉宜君認為，副手其實就是檯面上這幾個人，韓蔡也各自有答案，只是兩黨未公布，顯然“都在等對方”，但是副手討論實在太久了，已經出現疲累，光民進黨“蔡賴配”討論，從今年六月初選蔡勝出，一直討論到十月，也沒有公布，副手對於選情加分不大，估計可能到十一月藍綠選情才會白熱化。



被問到，藍綠之外的第三勢力，好比之前“非誰不投”喊得震天響，結果這個人不選，會不會造成“賭爛票”增加？



劉宜君認為，以郭台銘與郭粉來看，郭不選2020，確實讓不少郭粉失望，“非郭不投”該怎麼辦？真的不投？今年七、八月初選結果出爐，確實會有情緒反應，但到明年元月才投票，大選又每四年才一次，不至於不出來投票，頂多要看郭粉流向哪裡。



她認為，當然媒體報導“知識藍”、“經濟藍”不喜歡韓，但板塊移動不明顯，最後還是藍綠歸隊，不過要留意“分裂投票”，也就是“總統”與“立委”甚至“政黨票”，可能投給不同政黨，這就是第三勢力的空間，郭台銘理論上還是介於藍與白之間，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲還是介於白綠之間，



劉宜君向中評社說，對於年輕選票或首投族的傾向，也是值得觀察，她認為，最終還是看政策，藍綠提出的青年政策，會吸引年輕人嗎？韓國瑜有沒有辦法，提出政策改善年輕人低薪、公共托育、子女就養、以及長照部分？蔡英文拼連任，青年政策是否可以落實？



她分析，郭台銘先前初選提出“零到六歲‘國家’養”，確實成功吸引年輕人的注意，但是政策仍必須著眼可行性，很多政策不是選前才開始忙補貼，好比為了救台灣觀光業，從“冬（冬季旅遊）補”到“春補”，又有“夏補”及“秋補”，等於一年四季都在補貼，現在連夜市也開始補貼。



劉宜君告訴中評社，“補助”會上癮，不論提供補貼者，或者使用補貼者，都會上癮，這些都是納稅人的錢，補貼“撒幣”有短期效果，但應該發揮一加一大於二效果。