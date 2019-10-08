林郁方語中評：美挺台外交是為自己

林郁方分析最近美方動作。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）太平洋“邦交國”索羅門群島、吉里巴斯連續與“中華民國”“斷交”，美國大動作與台灣共同舉行“太平洋對話”論壇。國民黨前“立委”林郁方接受中評社訪問表示，美國現在的動作不代表美國外交政策的根本改變，“只是應急而已”，美方也擔心接下來還有國家要和“中華民國”“斷交”。再“斷交”美國也變得很沒有面子，中國藉著“斷交”一方面打擊台灣，又羞辱美國，美國與其說幫台灣，不如說是幫自己。



林郁方為美國維吉尼亞大學國際政治學博士，曾任第三屆、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆“立委”，長期關注“外交、國防”議題。2020將參選台北市第五選區（中正、萬華）“立委”。



台美首屆舉行“太平洋對話”，美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）來台出席開幕典禮，林郁方說，美國根本上對“中華民國”外交政策沒改變，像是外交承認等，“美國做得到，但是後果會很嚴重，中國一定會傾全力報復美國”。



林郁方表示，美方現在的作法是消極中的積極作法，透過這個會議傳達訊息給南太平洋說，“我們在挺台灣”，也告訴其他國家美國的態度，但難道這些國家像是索羅門群島透露“斷交”訊息時，美國沒有阻止嗎？美方有動作，但是沒有用。



林郁方對中評社分析，美方現在的作法都只是應急而已，擔心接下來還有國家要和“中華民國”“斷交”，擔心再“斷交”美國也變得很沒有面子，中國藉著“斷交”打擊台灣，又羞辱美國，美國與其說幫台灣，不是說是幫自己。



他也表示，中共勢力到南太國家，美國壓力很大，也很緊張，美方只有一個關島在那邊，中共未來可能軍艦開進去補給，這個廣大南太平洋、全世界開闊的水域，中國大陸不僅有一席之地，可以跟美國平分秋色，甚至可能超越美國。



他表示，美國原本想要把中國限制在第一島鏈，但是中國大陸跟美方說，“我不只要要進入第二島鏈，還要突破第二島練深處”，“美國的戰略看起來失敗，中國戰略成功”。南太平洋國家都不大，但是以索羅門群島來說，由900多個島組成，散佈開來戰略價值很高，可以控制的水域很大，經濟海域很大，資源豐沛、海底資源很多。



至於中國會不會繼續挖南太“邦交國”像是吐瓦魯、諾魯？林郁方向中評社表示，中國現在採取下圍棋的作法，要用最少旗子佔有最大面積。以圍棋戰術來說，中國現在正在做“定石”的工作，兩軍交戰之前佔據要津。中國與“中華民國”“邦交國”建交，已經完成一些“定石”，有其根據地，但和其他國家會繼續建交，再繼續佔有重要據點，中國還沒有跟美國決戰，目前作法是設法繼續佔有重要據點。



美國跟“中華民國”可能建交嗎？林郁方說，不管短期或是長期都不可能，美國不喜歡中國是一回事，但是難道要決裂嗎？若未來還有“邦交國”與台灣“斷交”，美方還是會有動作去因應。但是自從巴拿馬“斷交”後，美國就不高興了，但也沒有什麼大動作，就算通過友台法案，也沒認真執行，“蔡英文連華府都進不去”。



林郁方更直言，現在美國副助理國務卿這個職務來台，但不是之前就來過了嗎？過去馬英九也都有過這樣層級訪台，不然美國至少派個助理國務卿、副國務卿？現在根本沒有很實質的進展。



“外交部長”吳釗燮提及台美40年來最好，林郁方則認為，不是說現在關係不好，但是馬英九時代就很好，現在台美關係的進展，台灣付出什麼代價呢，就是跟中國大陸鬧翻，“斷交”7個國家，蔡英文不懂國際政治，小國就是要廣結善緣。



明年大選前還會有“邦交國”“斷交”嗎？他表示，隨時都可能，只要中國與其他“邦交國”談好，就會跟台灣就“斷交”，我們沒有資源，“雖然美國可以幫忙給利益，但是美國他們願意嗎？”但是美國不會幫台灣出一毛錢，現在都已經斷7國國家，蔡政府還看不清，裝睡的人根本叫不醒。



可能“斷交”到個位數“邦交國”嗎？他也說，沒有人可以回答這個問題，決定權在中國大陸，不是台灣。但是太平洋國家像是帛琉，和美國財政關係很好，戰略位置也重要，美國就一定要保住帛琉。至於吐瓦魯等小國，對美國相對來說，就不會這麼重視。