韓民調潰敗？林郁方：韓粉都不相信主流媒體

林郁方認為韓國瑜支持者，不願意相信主流媒體，在民調數字上容易成為隱性。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）最近多份民調都顯示出蔡英文遙遙領先國民黨2020參選人韓國瑜，國民黨前“立委”林郁方接受中評社訪問解讀指出，支持韓國瑜的人，都不相信主流媒體，也不相信民調，民調數字不容易顯示出來。但他表示，兩大政黨對決，不可能有這麼大落差。且挺韓網路社群非常多，這樣的凝聚力很高，擴散力也不容小覷。



林郁方為美國維吉尼亞大學國際政治學博士，曾任第三屆、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆“立委”，長期關注“外交、國防”議題。2020將參選台北市第五選區（中正、萬華）“立委”。



對於韓國瑜選情，林郁方表示，“韓國瑜過陣子就會請假”，等韓請假以後，一定要參加造勢活動。每個縣市尤其是特別大的縣市，像是台北市、新北市、台中市，高雄市、桃園市等，這種大縣市造勢，至少都會有兩、三場。



他表示，現在不是只有主流媒體很強，社群網路也很強，大家都可以在手機社群分享造勢的氣氛，韓國瑜在新北市三重疏洪道的造勢活動，大部分支持者都是看手機，那種場面振奮人心。



他也指出，韓國瑜的支持者很多不相信民調，他們有自己的網路去跟韓國瑜接觸，有各種網路上的團體挺韓，挺韓就會加入那樣屬性的社群網路去對話，就算是同溫層取暖也罷，但是基本上挺韓支持者，他們不相信主流傳播媒體，利用自己的小眾媒體結合進行分享訊息、觀點分享等。他們在那些社群影響別人，也被別人影響，他們得到很多快樂，“這不是目前主流媒體或是民調所能接觸到”。



至於這些小眾社群擴散力強嗎？他表示，這些支持者擴散力很強，少有幾百人，多則幾萬人，挺藍團體的大大小小很多，甚至連挺高雄副市長李四川都有很多社群團體成立。



最近的媒體民調蔡領先韓非常多，林郁方說，現在民調差距這麼大，是不可能的，兩大政黨對決不可能有這麼大落差。據他了解，海外像是東南亞、北美等地都有韓國瑜後援會，世界各地分得很散，也有些國民黨組織像是世界台商聯誼會之類也挺韓國瑜，他們都會在社群裡交換意見，討論度非常熱烈。



目前傳出“韓朱（朱立倫）配”、“韓張（張善政）配”的組合，林郁方認為，朱立倫當過新北市長、“行政院副院長”、國民黨黨主席等，又是財經專家，加上岳父高育仁家族，有特定影響力，朱本身已經有一個強大網狀的支持力量，這是可以實際幫忙韓國瑜。



問到與張善政搭檔適合嗎？林郁方則巧妙避談說，國民黨“立委”江啟臣也不錯，因為他年輕、擔任兩屆“立委”的資歷，又當過“立法院”黨團總召，又是博士學歷，也非常適合。以省籍調和來說，江啟臣是不錯的選擇。



但他也說，朱立倫的媽媽、太太都是本省人，朱本人外省色彩較淡，舅舅又是民進黨背景，朱立倫是高度本省化的外省菁英，閩南語講得也不錯，是韓國瑜可以考慮的副手人選。



不過朱立倫是否比較想選2024，而不願意擔任副手？林郁方也說，即使朱想選2024，他必須在2020這場選舉要有角色，朱立倫要小心不要被責備，被責怪因為沒當副手，讓這場選舉輸掉。

