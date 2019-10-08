流行專家鄭秋月點評　李佳芬可營造個人形象

樹德科技大學流行設計系助理教授鄭秋月。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的服裝形象，樹德科技大學流行設計系助理教授鄭秋月表示，維持襯衫造型可能是要營造庶民形象，但庶民包含全民，更應該營造出大都會區首長的形象，穿著應該要更加莊重、正式，展現品味與價值，若不做就會失分。有趣的是，目前韓一家人只有韓冰營造出服裝形象，所以每每韓冰出來救援，也代表一種形象救援的意思。



鄭秋月，1962年生，輔仁大學服裝設計系學士、輔仁大學流行時尚消費管理系碩士，目前是樹德科技大學流行設計系助理教授。研究專長為服飾商品設計開發、服飾構成與技術、流行消費與行銷。



鄭秋月表示，李佳芬也需要表現出形象，目前選擇無袖、會飄、顏色不清晰的洋裝，無法辨識出角色，就沒有印象，並不適合市長夫人。若能參考其他案例，譬如周美青穿搭有營造出幹練形象，營造屬於個人的形象風格，這對爭取女性的票絕對有幫助。



鄭秋月說，有趣的是，為什麼選舉都需要韓冰出來救援？就是因為韓冰的形象好，有“第一家庭”的模樣，產生一種期待，一般父母都希望孩子長大變成韓冰，這樣就對了。庶民都是努力工作讓下一代更好，一定要讓庶民看到未來會更好的樣子，家庭的教養很重要，韓冰有代表一種現代、摩登的形象。



鄭秋月表示，一個完全會在公共平台上露臉的人，服裝本來就是一種淺意識革命，一種視覺力量進到受眾的淺意識，進而產生集體心態的東西，絕對可以做為無形的置入。如果能夠善用，那就不必說太多語言，每次亮相的時候，對群眾就會有無言的影響力，是非常重要的。



鄭秋月說，有一種說話是用嘴巴說，有一種是用外觀來說，譬如一個媒體人物，不能只有重視嘴巴說的話，也要重視外觀，如果還有在做直播，那連家裡環境都很重要，群眾會想看家裡長怎樣、在家穿什麼服裝、家裡用什麼家具等等，因此視覺上的傳達，並非眼睛所見而已。