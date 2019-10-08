袁鶴齡：韓國瑜新鮮感沒了須重新包裝

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 資料照） 中評社台中10月8日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜民調大幅落後，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，這代表韓重回政壇的新鮮感已淡去，隨之而來韓個人特質不斷遭受檢驗，如果要挽救支持度，建議要重新包裝，特別是國民黨內部行銷要做好，不要讓外界認為“國民黨初選還沒結束”，整個國民黨“言行一致”，是行銷韓國瑜的重要助力。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士，現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、台中市政府研究發展考核委員會委員、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長、夏潮基金會董事、若水堂圖書公司總監等職。



袁鶴齡受訪表示，韓國瑜與蔡英文的民調支持度有差距是事實，而且看來是越差越遠，可以從幾個角度來看。第一是民調進行的方式，因為過去民調都是用家戶電話，現在則會納入手機民調，兩者的母體（可接受到群眾）不同，手機接受訪問是以年輕族群為主，韓國瑜在爭取年輕組群支持是比較劣勢，所以產生這個結果，其實也不太令人意外。



他認為，第二是最近很多單位都在做民調，不斷有民調公佈的結果，可能會產生“從眾效應”。假如一開始某幾份民調是被操作炒作起來，結果是蔡英文支持度比韓國瑜強，其他的受訪者，接到民調電話就會站在多數人這一邊，這就是俗稱的“西瓜偎大邊”。



袁鶴齡提到，“從眾效應”的結果，不只讓中間選民比較有機會表態支持蔡英文，也會讓韓國瑜的支持者選擇不表態，或拒絕電話民調，造成蔡英文支持者是積極表態的顯性，韓支持者是不願表態的隱性。



袁還說，第三是民調只能測出結果，但不能測出民眾支持的強度，因為韓流確實很強，因此在危機意識下，這些韓粉不但一定會去投票，更願意幫韓國瑜拉票。相同道理，蔡英文的支持者可能就不是那麼死忠，可能因為最近香港事件支持蔡英文，但是投票日那一天會不會去投票，可能就要看時間。



韓國瑜或韓陣營應該如何做，才能挽救低迷的民調支持度？袁鶴齡回答，要提升韓國瑜的民調支持度，最重要是韓這個產品，本身強不強。在去年九合一選舉時，韓國瑜是非常強，因為韓離開政壇十多年，民眾對韓有新鮮感與模糊美，加上韓喊出的“貨出去，人進來”這句口號非常好。



他認為，但從韓國瑜擔任高雄市長至今，這個產品已經慢慢被民眾熟悉，相關特質也被凸顯出來，例如思慮不足、發言過於直白等等，讓產品受到質疑，所以韓本身或韓團隊，應該要重新包裝這個產品，例如不要天天都接受媒體訪問，營造一種神秘感，也可以避免失言。



袁鶴齡告訴中評社，其次是國民黨內部需要好好溝通，與內部行銷，不要讓外界認為“國民黨初選還沒結束”，因為黨內太在意郭台銘的動向，而且王金平的態度還是很曖昧，這些都要透過內部行銷，來讓整個國民黨“言行一致”，因為要將韓國瑜行銷出去，國民黨人的態度很重要。



他強調，現在韓國瑜民調尚未提振，國民黨內部已經亂成一團，例如國民黨組發會主委李哲華遭撤換，犯了陣前換將的大忌，之後黨中央與地方黨部的溝通，難道還要重新再來一次？也因此讓韓國瑜的戰鬥團隊延緩形成，相關人士的定位要好好再重新部署。

