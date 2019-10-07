土耳其總統稱可能隨時在敘北部發起軍事行動

中評社北京10月7日電／土耳其總統埃爾多安7日表示，美軍已開始從敘利亞北部相關區域撤出，土耳其可能隨時在幼發拉底河以東地區發起軍事行動。



新華社報道，埃爾多安在記者會上說，他與美國總統特朗普6日晚進行了通話，土耳其決定清除敘利亞北部的土反政府組織庫爾德工人黨武裝以及敘庫爾德武裝“人民保護部隊”，可能在任何時候發起軍事行動。美方已開始從相關區域撤出。他沒有透露軍事行動的更多細節。



埃爾多安還表示，美軍撤出相關區域後，區域內過去兩年被俘的極端組織“伊斯蘭國”武裝分子將由土耳其負責處理，土方正在研究處理方案。



美國白宮6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。另據《紐約時報》援引美方官員的話報道，約100名至150名部署在該地區的美軍士兵將在土耳其軍事行動開始前撤出，但他們不會完全撤出敘利亞。



埃爾多安5日表示，土耳其將於近日在敘利亞北部的幼發拉底河以東地區發起軍事行動，以肅清在敘邊境活動的庫爾德武裝，並在敘設立“安全區”。



長期以來，土耳其與美國在“人民保護部隊”等敘利亞庫爾德武裝的合法性問題上存在分歧。土耳其認為，“人民保護部隊”是被土政府列為恐怖組織的庫爾德工人黨在敘利亞的分支，美國則視其為合作打擊“伊斯蘭國”的盟友。



今年8月，美土同意在敘利亞東北部建立一個“安全區”，隔離土邊境和敘東北部的庫爾德武裝力量，但兩國在“安全區”範圍和管理等問題上遲遲無法達成一致，導致該計劃進展緩慢。敘利亞認為美土在敘設立“安全區”侵犯敘主權和領土完整。