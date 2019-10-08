中評關注：國民黨也流行造反有理了！

吳敦義向藍營縣市黨部主委下達軍令狀，藍營諸侯是否配合，考驗藍營是否一盤散沙。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨主席吳敦義7日召集全台22縣市黨部主委舉行“2020二合一大選誓師（主委會報）”下達兩項“軍令狀”，一是要藍營縣市長擔任韓國瑜在該縣市的競選總部主委，二是雙十節當天藍營縣市政府舉辦升旗典禮。兩項軍令既在測試吳的政治能量，也測試藍營諸侯配合度。



但吳敦義下達的兩項指令，新北市長侯友宜傾向都不買帳，台中市長盧秀燕據傳私下點頭願接中部競選總部主委職務，尚未公開回應允諾。兩位“直轄市長”都是國民黨地方執政龍頭，若不理會或陽奉陰違都讓吳敦義很難堪。



國民黨現在內憂嚴重，郭台銘雖退黨了，但跟著郭台銘的黃健庭、周守訓，乃至將代表“郭家軍”參選新北市“立委”的李縉穎都仍是國民黨籍，還有為“郭家軍”站台的李縉穎父親、前“立委”李嘉進、前“立委”盧嘉辰也都是藍軍人馬。乃至更大尾的不分區首席王金平，仍在爭取親民黨入場券參選2020。他們都琵琶別抱，也不退黨，國民黨亦無作為。黨中央講好聽是不要撕破臉盼對方回頭，從另個角度看則是黨紀渙散，無人理睬，讓造反有理成了流行。



過去國民黨主席叫得動地方縣市首長輔選，如今吳敦義卻號令難伸，有大環境的因素，也有吳個人的因素。



大環境的因素方面，一是國民黨昔日執政掌握行政資源，如同手握“倚天劍”得以號令天下，如今淪為在野，棒子不敢揮，也揮不動。



二是國民黨的黨產遭民進黨查封，輔選資源無法下放，等於另一把可以和“倚天爭鋒”的“屠龍刀”也沒了；藍營諸侯去年九合一縣市當選，不是靠吳敦義而當選，也沒依賴黨中央的輔選經費，現在當然也沒必要擔任競選總部主委聽命黨中央，也不必賣人情。



三是現在國民黨縣市黨部主委多由地方黨員選舉產生，部分黨部主委由派系掌握，而且地方黨部主委得自籌財源經營所屬黨部組織的現實壓力下，恐怕心裡有可能抱著“日頭赤焱焱，隨人顧性命”的心態。



吳敦義的個人因素方面，主要也是心態問題，吳原本想要問鼎2020大選，無奈天不從人願，只好放棄念頭，但“洩了氣”的吳敦義還有沒有擔任“造王者”的強烈意願？或者只是在演一場“我已盡力，別再怪我”的戲碼？



